Muling binisita ng mga kawani ng Philippine Commission on Women (PCW) Technical Services and Regional Coordination Division ang Lualhati Women’s Center (LWC) ng pamahalaang panlalawigan noong Enero 24 para sa assessment nito para sa patuloy na pagkilala bilang isang Gender and Development (GAD) learning hub.

Ayon sa statement na inilabas ng Provincial Information Office (PIO) noong Lunes, ang pagbisita nila GAD specialist II Amal-Ryan B. Rinabor at senior GAD Elizabeth Omas ng PCW regional coordination division ay tinanggap ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) at Provincial Planning and Development Office (PPDO) at GAD.

Matatandaan na noong 2019, ang LCW ay kinilala bilang isang modelo ng GAD Learning Hub sa Pilipinas na mayroong kahanga-hangang programa at proyekto para sa proteksyon, rehabilitasyon, at pag-unlad ng mga kababaihan sa Palawan na naging biktima ng karahasan.

Ang Lualhati Women’s Center ay pinangangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) ng pamahalaang panlalawigan na nagsisilbing bahay-kanlungan ng mga kabataang babae na biktima ng iba’t ibang uri ng karahasan at pang-aabuso sa lalawigan.