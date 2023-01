Patuloy sa pagkalinga sa mga kabataang babae na nakaranas ng karahasan at pang-aabuso ang Lualhati Women Center of Palawan (LWCP) kaya pinag-iibayo pa nito ang mga iba’t ibang serbisyo at program na ipinagkakaloob.

Ayon kay LWCP head at social welfare officer III Ruby Claire Escubin, sa kasalukuyan ay 14 na mga residente ng ilang munisipyo na biktima ng karahasan at pang-aabuso ang kanilang kinakalinga sa center sa ilalim ng pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO).

Aniya, ilan lamang sa mga serbisyo at programang naisakatuparan noong nakalipas na taon ay ang pangangalaga sa kalusugan at kaisipan ng mga ito sa pamamagitan ng medical and psychological services gaya nang pagsasailalim sa kanila sa medical and dental check-up, ang pagpapabakuna sa mga ito ng first, second, at booster shots laban sa COVID-19, at ang isailalim sila sa psychological counselling sa pakikipagtulungan ng Philippine Mental Health Assosociation, Inc.

Patuloy ding tinututukan ang edukasyon ng mga ito kung kaya’t tinutulungan silang makapag-aral sa pamamagitan ng Alternative Learning System (ALS) at formal schooling sa pamamagitan naman ng modular session.

Sumailalim din ang mga ito sa tutorial services at skills enhancement activities tulad ng food processing, pedicure & manicure, foot spa, beads making, basic sewing, foot rugs making, urban gardening at baking sa ilalim naman ng Educational Services and Life Skills Development Program katuwang naman ang TESDA.

Tinutulungan din ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal services sa bawat pagdalo ng mga ito sa korte at pagsampa ng mga kaukulang kaso. Ilan din sa mga residente ang naisangguni sa Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP) para sa kanilang proteksyon kung saan pinagkalooban din ang mga ito ng pinansyal na tulong.

Ayon kay PSWDO head Abigail D. Ablaña, layunin ng LWCP na mabigyan ng proteksyon ang bawat kababaihan sa lalawigan na nakaranas ng pang-aabuso.

“Ang Lualhati Women Center ay nagbibigay ng temporary shelter, protective custody kung saan pinangangalagaan natin at ibinibigay ang kailangan ng mga biktima habang sila ay nasa center,” ani Ablaña.

Ang LWCP ay ginawaran ng pagkilala ng Philippine Commission on Women (PCW) noong 2019 bilang isa sa natatanging Gender and Development (GAD) Learning Hub sa Pilipinas dahil sa kahanga-hangang mga programa nito bilang isang pasilidad na nagsisilbing kanlungan ng mga kabataang babae na biktima ng iba’t-ibang uri ng karahasan at pang-aabuso at pagbibigay proteksyon at rehabilitasyon sa mga ito para sa pagpapatuloy ng kanilang pamumuhay.

