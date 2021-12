BROOKE’S POINT, Palawan — Hindi muna magpro-proseso ang Land Transportation Office (LTO) sa bayan na ito ng mga aplikasyon para sa renewal at bagong driver’s license simula ngayong araw, Disyembre 9, upang bigyang daan ang full implementation ng 10 years validity.

Ayon sa anunsyo na inilabas ng LTO Extension Office sa naturang bayan noong Disyembre 7, ang mga magre-renew at mag-a-apply ng lisensya ay kailangang pumunta sa LTO Palawan District Office na nasa Puerto Princesa City.

“Please be informed that LTO Brooke’s Point Extension Office will not be processing license (new/ renewal) transactions starting Thursday, December 9, 2021. This is to give way to the full implementation of the 10 years license validity. License (new/renewal) transactions may proceed to LTO Palawan District Office,” ayon sa public advisory nito na naka-post sa social media account nito.

Ang anunsyo ng LTO Brooke’s Point Extension Office. (Screenshot from FB page of the extension office)

Umani naman ang anunsyo ng negatibong reaksyon mula sa mga residente ng Brooke’s Point na nagsasabing mahihirapan silang makakuha ng lisensya lalo pa’t kailangang bumiyahe patungo ng Puerto Princesa City.

“Dito pa lang nga nahihirapan na kaming kumuha dahil sa bigat ng gastusin, lalo na kung sa Puerto pa kami kukuha mas mahirap na para sa amin” ayon sa residente na si Felma Arzaga.

Matatandaan na noong Oktubre 28 nag-umpisa ang LTO na mag-issue ng driver’s license na may 10 years validity base sa Republic Act (RA) 10930 na nag-amyenda sa Land Transportation and Traffic Code.

Bukod sa 10 years validity, itinatakda na rin sa ilalim ng Section 3 ng RA 10930 na ang magre-renew at mag-a-apply ng driver’s license ay dapat nang sumailalim sa eksaminasyon na tinatawag na Comprehensive Driver’s Education (CDE).