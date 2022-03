At 3 a.m. today, the low pressure was (LPA) was estimated based on all available data at 390 kilometers northwest of Zamboanga City, or 95 kilometers southeast of Puerto Princesa City.

“Ito ay nananatili na mababa ang tsansa na maging bagyo, pero inaasahan po natin na magbibigay ito ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan,” PAGASA weather specialist Aldczar Aurelio said in a forecast Tuesday morning.

“Kaya paalala po sa ating mga kababayan sa Palawan, patuloy tayong maging alerto at mag-ingat dahil sa mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa,” he added.

The rest of the country will experience fair weather conditions due to the easterlies.