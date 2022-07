- Advertisement by Google -

Isang low pressure area (LPA) sa loob ng area of responsibility ng bansa ang patuloy na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa layong 185 kilometers sa kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro.

Mababa ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras at posible rin na malusaw habang nasa West Philippine Sea, ayon sa weather specialist ng tanggapan na si Benison Estareja.

Aniya, ang prevailing weather system sa ngayon ay ang easterlies, o ang hangin na galing sa Pacific Ocean, na umiiral sa Luzon at Visayas, at nagdadala ng mainit na panahon na may kasamang mga localized thunderstorms.

“Wala naman tayong inaasahan na bagyo na papasok sa Philippine area of responsibility (PAR) hanggang sa weekend,” pahayag ni Estareja.

“But take note na bago matapos ang Hulyo, posible pa rin ang dalawa hanggang tatlong bagyo,” dagdag niya.

Sa Palawan, kasama na ang Kalayaan islands, ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat kalat na pag-ulan dulot ng LPA.

Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan ang iiral sa Visayas, Palawan (kasama na ang Kalayaan Islands), at Occidental Mindoro at ang karagatan ay may banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon.