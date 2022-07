Isang low-pressure area (LPA) ang namataan sa silangan ng Mindanao sa layong 950 kilometers sa silangan ng Davao City, habang nagpapatuloy ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa at dala nito ang maraming moisture na magdudulot ng pag-ulan kaya’t maaari magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa.

Ayon sa weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na si Benison Estareja, kaninang 2 a.m. ay nabuo ito sa loob ng area of responsibility ng bansa at 3 a.m. ay nasa silangan na ito ng Davao City.

“Within the next 24 hours ay inaasahan pa rin ito na maging isang low pressure area or hindi magiging isang ganap na bagyo,” ayon kay Estareja.

Ngunit kapag binagtas na nito ang kanluran o silangan na bahagi ng bansa, lalo na ang Philippine Sea ay tumataas ang tsansa na ang LPA ay maging isang bagyo base sa pinapakita ng mga weather model.

Pahayag ni Estareja kapag naging ganap na bagyo ay papangalanan ito na Esther bilang panglimang bagyo ngayong taon.

Samantala, lubos ang epekto pa rin ng habagat sa southern o silangang bahagi ng bansa, lalo na sa MIMAROPA, kasama na ang Palawan.

Ayon sa regional forecast, ang Western Visayas at Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng monsoon trough.

Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at kidlat dulot ng Habagat.

Katamtamang hangin mula sa timog-kanluran ang iiral sa Western Visayas, Palawan (kasama na ang Kalayaan Islands) at Occidental Mindoro at ang karagatan ay may katamtaman rin na mga pag-alon.

Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Timog-Kanluran hanggang sa Timog-silangan ang iiral sa natitirrang bahagi nang Visayas at ang karagatan ay may banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon.