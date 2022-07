Patuloy na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang low pressure area (LPA) na nasa loob ng area of responsibility ng bansa sa layong 745 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.

“Although wala itong direktang epekto sa ating bansa, patuloy tayong umantabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA ukol sa sama ng panahon na ito,” ayon sa weather specialist na si Ezra Bulquerin.

Samantala, ayon sa kanya, ang habagat ay ang weather system na nagdadala ng pag-ulan sa bansa, lalo na sa western section o kanlurang bahagi ng bansa.

“Kaya within 24 hours makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog sa Bataan, MIMAROPA, at CALABARZON,” ayon kay Bulquerin.

Sa inilabas na General Flood Advisory ng PAGASA, pinag-iingat ang mga residente sa Palawan mga posibleng pagbaha sa mga ilog ABONGAN, LIAN, BARBAKAN, RIZAL, CARAMAY, LANGOGAN, BABUYAN, BACUNGAN, IWAHIG PENAL, INAGAUAN, ABORLAN,MALATGAO. APURAUAN, BATON-BATON, ARAMAYWAN, IHAWIG, PANITIAN, PULOT, LAMAKAN,

KINLUGAN, ERAAN, TIGA PLAN, MALABANGAN, ILOG, BANSANG, CONDUAGA, CULASIAN, IWAHIG

(BROOKES), OKAYAN, CANIPAAN AND BUSUANGA, CORON.

Ang Western Visayas at Palawan kasama na ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dulot ng habagat/monsoon trough. Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at kidlat dulot ng Habagat.

Katamtaman hanggang sa malakas na ihip ng hangin mula sa Timog-Kanluran ang iiral sa Palawan kasama na ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro at ang karagatan ay may katamtaman na mga pag-alon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Timog-Kanluran hanggang sa Timog-silangan ang iiral sa Visayas at ang karagatan ay may banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon.