Kasama ang tatlo pang katrabaho ay pabalik na sana ang 27 taong gulang na si Karl Louis Bael sa Maynila bago ito nasawi sa aksidente na nangyari sa transport van na kanilang sinasakyan sa bahagi ng national road sa Km. 11, Sitio Asinan, Barangay Tagburos sa Puerto Princesa City, kaninang madaling araw, Biyernes, Pebrero 18.

Si Bael, na bumisita sa Palawan, ay residente ng Tagaytay City at sinasabing empleyado ng Decathlon, isang sporting goods retailer.

Ang tatlong kasama niya sa kanyang grupo ay kinilala sa spot report ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) Station 1 na sina Jerald Joshua Capariño Tinsay, 24; Jimboy Didal Concepcion, 35; at si Juliwill Mallari. Kasama nila sa van ang iba pang mga turista na mula sa Pasay City na kinilala bilang sina Errol Añano Luarca, 24; Florenz Shaira Espiritu Fabella, 22; Francis Karlo Espiritu Fabella, 28; at Rasberry Englatera Alevio, 31.

Sa larawan na ito mula sa Bureau of Fire Protection sa Puerto Princesa ay makikita ang isang biktima ng aksidente sa Brgy. Tagburos na inaalalayan para maisakay sa EMT gurney upang madala sa ospital.

Ang drayber ng tourist van na bumiyahe mula El Nido ay kinilala naman na si Israel Abayan Ubay, 44, na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at multiple physical injuries. Nasa kustodiya siya ng PPCPO Station 1 habang isinusulat ang balitang ito.

Ayon sa spot report, binabaybay diumano ng drayber na si Ubay ang national highway sa may Tagburos ng ito ay nakatulog habang nagmamaneho. Nang magising naman ay bigla na lang umanong lumihis ang sasakyan sa kaliwang bahagi ng kalsada (veer to the left side of the road) at saka bumangga sa concrete base ng streetlight, at pagkatapos ay sa isang puno na nasa nasabi rin na bahagi ng kalsada.

Sa pahayag ni Ubay sa panayam ng Palawan News, hating gabi na sila umalis ng El Nido para habulin sa Puerto Princesa City ang flight ng mga turista pabalik ng Maynila ngayong araw din ng Pebrero 18.

(Photo from Bureau of Fire Protection-Puerto Princesa City)

“Nakaidlip po ako, tapos ang sasakyan ba, nalaglag doon sa kanal tapos nagdere-deretso sa poste ng streetlight. Tumama doon sa ano… kaya ang gilid [ng sasakyan,] nararos ang gilid noon, hanggang doon sa pwesto niya (Bael),” pahayag ni Ubay.

Aniya, nakaupo si Bael sa kanyang likuran, kung saan sumakto ang streetlight na nabangga, na posibleng naging dahilan ng pagkasawi nito. Ayon sa spot report ng PPCPO Station 1, nadala pa sa ospital si Bael ngunit idineklara itong dead on arrival (DOA) ng sumuri na doktor.

“Nakaupo siya sa likuran ko, nahulog ang sasakyan sa kanal tapos mga tatlong dipa pa ang natakbo ng sasakyan, tapos ang streetlight tumama mula sa harapan ko hanggang sa pwesto niya banda… sa impact po siguro,” dagdag pa nito.

Ayon naman kay SFO1 Ruel Tabang, hepe ng rescue unit ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa Puerto Princesa, naabutan na nila ang nasa may pito pang pasahero ng van sa labas nito, habang si Bael ay dinala na sa ospital.

“Pagdating namin, nakalabas na silang lahat sa sasakyan, ‘yung pito. Lima doon sa kanila nakahiga, nakaupo, sila ang isinakay sa mga ambulance na nandoon. Tapos dalawa lang doon ang nakakatayo pa naglalakad-lakad, sila ang isinakay na lang namin sa sasakyan namin at dinala sa Adventist,” pahayag ni Tabang.

Ang transport van ay ino-operate ng ELByahe Travel and Tours sa El Nido.