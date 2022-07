- Advertisement by Google -

Ngayong naitala na ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas, narito ang ilang bagay na kailangan mong malaman patungkol sa monkeypox global health emergency.

Ano ang monkeypox?

Ang monkeypox ay isang virus na unang nakita sa mga unggoy at nailipat sa tao. Una itong naitala sa Africa at simulang kumalat nang nakatawid ang virus sa Europa, Mayo nitong taon.

Paano ito naipapasa?

Ayon sa World Health Organization (WHO), hindi kagaya ng COVID-19 kung saan naipapasa ang virus sa hangin, ang monkeypox ay naipapasa sa pamamagitan ng close skin-to-skin contact at body fluids, o di kaya ay sa mga gamit kagaya ng damit na may contact sa balat nito.

Maaari ring maipasa ang virus sa pagsisiping. Base sa mga kaso sa labas ng Africa, karaniwan itong nakukuha ng mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa nila lalaki. Bagamat ayon sa mga eksperto, hindi pa ito maituturing na sexually transmitted infection (STI)

Ano ang sintomas ng monkeypox?

Karaniwang mild lamang ang sintomas ng isang taong mayroong monkeypox kagaya ng lagnat, pananakit at panghihina ng katawan at mga sugat na may nana.

Paano makakarecover mula dito?

Ayon sa WHO, kadalasang gumagaling ang isang taong may kaso ng monkeypox sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo.

Sa kasalukuyan ay wala pang gamot para sa monkeypox ngunit ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang mga antiviral na gamot at bakuna para sa smallpox ay maaari ring gamitin laban dito.

Nakikipagunayan na rin ang pamahalaan sa ibang bansa gaya ng US para makakuha ng bakuna laban dito.

Paano maiiwasan ang monkeypox?

Kailangan lamang umiwas sa mga taong positibo sa nasabing virus. Kinakailangan din ang palagiang pagdi-disinfect at paghuhugas ng kamay at pagligo. Iwasan ang diretsong paghiga sa kama at sofa lalo na kung galing sa labas ng bahay partikular sa mga matataong lugar.

Agad namang magpatingin sa doktor at mag-isolate kung sakaling mayroon kang sintomas ng monkeypox na mararamdaman.

Paalala ng mga eksperto, malaking tulong ang pag-iingat sa sarili upang hindi na kumalat ang virus na ito at para na rin makaiwas sa kaparehong sitwasyon na ating kinaharap noong kasagsagan ng COVID-19.

