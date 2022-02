Isang libreng art tutorial ang isasagawa ng tanggapan ng Culture and Arts ng Palawan provincial government para sa mga kabataang may edad 12-18 taong gulang na nais pang matuto sa larangan ng pagguhit at pagpinta.

Ito ay gaganapin sa ika-16 hanggang ika-28 ng Pebrero sa Palawan Heritage Center (PHC) sa Capitol.

Itatampok sa libreng art tutorial ang mga kilalang local artists ng Palawan na bihasa sa pagguhit at pagpipinta. Kabilang dito ang in-house artists ng PHC na sina Leonard Ansiong na tumatayong presidente ng Guhit Pinas-Palawan at Palawan Visual Artists; Shinkin Beguina ng Draw Me Your Heart Art Club-Palawan, gayundin si Palawan senior artist founder at president na si Jonathan Benitez ng The Art Collective. Sila ang mga alagad ng sining sa lalawigan na magiging mentor at coach ng mga kabataan na lalahok sa aktibidad.

Ayon kay Maryrose Palanca-Caabay, tagapamahala ng PHC, ang art tutorial ay bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero 2022 na may temang “Sining ng Pag-asa”, kung saan layunin nito na turuan ang mga young artists sa paglinang ng kanilang kakayahan sa pagguhit at pagpinta gaya ng framing, combination of colors, paggamit ng iba’t ibang materyales at iba pa sa pagbuo ng isang artwork.

- Advertisement -

Aniya, sa pamamagitan ng tanggapan ng Culture and Arts na pinamumunuan ni Ceasar Sammy Magbanua at sa pakikipagtulungan ng Kiwanis Club Damayan ng Agila-Palawan ay nais nilang mabigyan nang pagkakataon ang mga kabataan na may makabuluhang pagkaabalahan ngayong pandemya at hindi lamang nakatutok sa mga gadgets kundi madagdagan ang kanilang kaalaman sa sining ng pagguhit at isabuhay ito ng buong puso.

Magkakaroon ng walong araw na session ang naturang aktibidad na may anim na oras kada araw ngunit ito umano ay nakadepende pa rin sa dami ng mga lalahok. Kinakailangan din na mayroong sariling art materials ang mga lalahok gaya ng sketch pad, charcoal pencil, crayons, water color at iba na kailangan sa art tutorial.

Para sa mga nais lumahok, ang huling araw ng pagpaparehistro ay sa Pebrero 11, 2022 sa Palawan Heritage Center o makipag-ugnayan Facebook Page na Palawan Heritage Center 2014.