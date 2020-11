Lalaking wanted sa kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa

Inaresto siya sa bisa ng warrant na inilabas sa kanya noong October 16 ni Judge Bayani Usman dahil sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness

Nahaharap sa kasong act of lasciviousness at statutory rape by sexual assault ang isang property caretaker na inaresto ng mga pulis sa national highway sa Barangay Sta. Monica noong November 12 ng hapon.

Ang suspek ay kinilala ng hepe ng City Police Station 2 na si P/Maj. Edgar Salazar bilang si Rodney Zambales, single, at residente sa nasabing barangay.

Inaresto siya sa bisa ng warrant na inilabas sa kanya noong October 16 ni Judge Bayani Usman dahil sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness

“Ito ay nahuli dahil nilabasan siya ng warrant ng RTC na may kasong statutory rape by sexual assault and acts of lasciviousness issued by Judge Bayani Usman,” sabi ni Salazar sa panayam ng Palawan News.

“Nalaman din natin kung saan siya naroon dahil may nakapagsabi rin sa atin na ang suspek ay nandoon sa Sta. Monica. Binerify namin ang warrant niya na bagong labas lang at nandooon nga siya sa lugar,” dagdag nito.

Kasalukuyang nasa isang facility ngayon ang suspek at inaasikaso na ang mga medical requirement nito para maiturn-over na sa Puerto Princesa City Jail (PPCJ).

Aniya, magkakaroon ng piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspek sa halagang P200,000 at P108,000.

Hindi na nagbigay ng iba pang impormasyon si Salazar tungkol sa nangyari noon para na rin daw sa kapakanan at kaligtasan ng biktima.