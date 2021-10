Isang lalaki na wanted sa kasong rape ang sumuko sa awtoridad sa bayan ng Coron, alas otso ng umaga ngayong araw ng Biyernes, October 1.

Ang suspek na nagtago sa loob ng halos dalawang taon at itinuturing na rank number 1 most wanted ng bayan ay kinilalang si Ruel Francisco Servando, 48 taong gulang at residente ng Barangay Decalachao sa nasabing bayan.

Sa report ng Coron Municipal Police Station (MPS), boluntaryong tumungo ang suspek sa kanilang himpilan upang sumuko matapos makumbinsi ng kanyang pamilya at ng mga operatiba ng Coron MPS sa pangunguna ni Capt. Ervin Plando.

“Nanggaling siya sa Pampanga, at nang dumating ay kinausap na namin ang pamilya niya para maayos na ang kaso,” pahayag ni Plando.

Samantala, napag-alaman ng Palawan News na ang biktima ay menor de edad na pamangkin ng kanyang asawa na noon ay pansamantalang nakatira sa kanilang bahay sa Coron. Pinasisinungalingan naman ito ng suspek.

Bago pa man sumuko, ay may nailabas nang warrant of arrest laban sa suspek na nilagdaan ni Judge Arnel Cesar ng Regional Trial Court Branch 163 ng Coron noong October 21, 2019 sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 (Rape with sexual assault) at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P120,000.

Ang suspek ay nasa kustodiya ngayon ng Coron MPS para sa kaukulang disposisyon.