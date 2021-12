Isang van driver na wanted sa kasong panggagahasa ang inaresto ng awtoridad sa Barangay 2 sa bayan ng Roxas nitong araw nang Sabado, Disyembre 4.

Ang suspek ay kinilalang si Jayson Dangue dela Torre, 31 taong gulang, at itinuturing na No. 6 most wanted sa lalawigan ng Palawan.

Si Dela Torre ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Emmanuel Q. Artazo ng Taytay Municipal Court Branch 14, (Family Court) na may petsang October 18, 2001, para sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Anti-Violence against Women and Children Act at walang nakalaang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Maliban sa sinabing krimen na naganap sa bayan ng El Nido, wala ng iba pang naibigay na detalye ang Roxas Municipal Police Station kaugnay ng nasabing kaso.

Ang suspek ay nasa kustodiya ngayon ng Roxas MPS para sa kaukulang disposisyon.