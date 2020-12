Lalaking taga-Guimaras, nakarating ng Cagayancillo sa pamamagitan ng balsa

Nanghihina sa gutom, puyat, at pagod ang isang lalaking sakay ng kanyang balsang gawa sa kawayan nang makita ng lokal na mangingisda sa karagatang sakop ng Baranggay Sta. Cruz, Cagayancillo noong gabi ng November 29.

Ang lalaki ay kinilala ng kapitan ng Sta. Cruz na si Rodolfo Buncag bilang si Ramie Polido, 29, at residente ng Guimaras. Ang manginginsda naman na nakakita sa kanya ay kinilalang si Gaspar Escubin na residente ng naturang munisipyo.

Ayon kay Buncag, base sa mangingisdang si Escubin, hinila lang nito ang balsa ni Polido patungo sa isla ng Dondonay at iniwan doon na mag-isa.

“Pumunta dito sa bahay ko ‘yong mangingisda, ang sabi sa akin may hinila siyang lalaki dinala niya sa isla Dondonay. Binigyan niya ng posporo at saka isang galon na tubig inumin dahil sobrang uhaw ng lalaki. Iniwan niya lang ang lalaki doon kasi takot siya (Escubin) sa COVID-19,” sabi ni Buncag.

Aniya, itinawag niya kay mayor Sergio Tapalla Jr. ng Cagayancillo ang nangyari at agad naman itong nagpadala ng pulis at Coast Guard sa Dondonay.

Sa pahayag ni P/SMSgt. Fridan Elarde, officer- in-charge ng Cagayancillo police station, nakausap nila si Polido at nalaman nila na galing pa ito ng Guimaras. Hindi umano ito ang unang pagkakataon na naglayag ang lalaki at mapadpad sa iba-ibang lugar sa bansa.

“Noong nakaraang taon daw ay galing na din yan sa Zambaonga, pero itong taon nakarating siya ng Cuyo. Galing na din ‘yan siya sa Araceli, at saka last year din galing din yan dito sa Cagayancillo,” saad ni Elarde.

“Dati daw ang sinasakyan niya lunday lang, bangka na walang katig, pero ngayon sabi niya ay nagbalsa siya. Gawa sa kawayan na mga dalawang dipa ang haba, sampung pirasong kawayan, at saka may layag na gawa sa sako. Sabi niya kahit tumaob daw, balsa pa din,” idinagdag nito.

Sabi ni Elarde, base sa pahayag ni Polido, pagkainip ang nagtulak dito para maglayag ng malayo at ang kagustuhan din nito na makarating sa Brunei.

Sa ilang gabi at araw din nitong paglalayag sa karagatan, inamin nitong wala siyang tulog. Hindi rin nito nagamit ang dalang lighter, at tanging ang dalang hilaw na saging na saba at candy ang kanyang naging pantawid gutom.

“Sabi n’ya, bored na daw siya, may dala nga siyang saging, snowbear candy, at hindi niya din nasindihan ang sigarilyo niya kasi nasira ang lighter niya kasi nga nabasa,” sabi ni Elarde.

“Yong tatlong gabi niya at saka apat na araw, hindi siya natulog. Takot daw siya na baka may dumaan na malaking barko at baka mabangga siya,” pahayag pa nito.

Alam ni Polido ang pupuntahan nito, sabi ni Elarde, dahil may dala itong world map para makarating ng Brunei.

Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng Palawan News sa Nueva Valencia Police Station, napag-alaman na may deperensya sa pag-iisip si Polido na mula sa Sityo Bantayan, Brgy. Lanite, Nueva Valencia sa Guimaras.

Ayon kay P/SSgt. Michael Gatinao ng Nueva Valencia municipal police station tila may problema ito sa pag-iisip. Minsan nang humingi ang nanay nito sa kanila ng tulong dahil sa pagwawala kapag ito ay sinusumpong ng sakit.

Ipinaalam din ni Gatinao sa Palawan News na mayroong buwanang gamutan si Polido sa kanilang RHU na hindi rin nasusunod.

“Kasi dapat yan, may time yan sila na magpunta sa doon (RHU) para sa gamutan. Kung matino pa kasi ang isip, hindi yan sila makaalalang magbalik, kaya kapag sinumpong na magtatawag na ang nanay niya sa amin, kami nalang magdala doon, kasi takot na ang nanay niya, tapos matanda na din” saad ni Gatinao

Sa ngayon nananatili sa pangangalaga ng LGU ng Cagayancillo si Polido, habang nag-aantay pa ng kahit anong tulong para maiuwi ito sa Guimaras.