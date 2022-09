- Advertisement by Google -

Sugatan ang isang lalaki sa Barangay Culandanum, Bataraza, Palawan, alas 10 kagabi, September 5, matapos itong tagain sa likod at braso ng sarili nitong pamangkin dahil umano sa away sa lupa.

Base sa report ng Bataraza Municipal Police Station (MPS), nagpapatila ng ulan si Franky Lara Madia, 62 taong gulang, sa waiting shed sa nasabing barangay nang biglang lumapit ang pamangkin nitong si Allan Fortunato Madia at saka siya tinaga ng dalawang beses gamit ang dala nitong itak.

“Nakatambay lang siya doon sa waiting shed kasama ang anak at saka asawa, nagpapatila ng ulan bago sana tatawid sa bahay nila. Dumating ang pamangkin niya tapos bigla nalang siyang tinaga sa likod at braso. Hindi naman fatal ang tama at nagpapagaling na lang sa ospital,” pahayag ni P/Maj. Dhenies Acosta.

Sa kasalukuyan ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga kapulisan ang suspek na maaaring kumaharap sa kasong attempted murder.

