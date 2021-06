Lalaki sinunog ang bahay sa Taytay dahil sa sama ng loob sa kinakasama

Sama ng loob at galit sa kanyang kinakasama ang itinuturong dahilan ng 18 taong gulang na si Raymond Estrosas kaya nagawa nitong maglasing at pagkatapos ay sunugin ang bahay ng kanyang nanay kung saan sila ay nakatira rin, araw ng Biyernes, Hunyo 25.

Ayon kay FO3 Ericson Fernandez ng Taytay Municipal Fire Station, bandang ika-9 ng umaga nang unang tangkaing sunugin ni Estrosas ang bahay. Naagapan ito ng kanyang tiyahin subalit naapektuhan ang ilang gamit.

Pagdating ng alas dose ng tanghali ay muli nitong sinilaban ang bahay na kinunan pa nito ng video. Wala rin umanong makapigil sa lalaki dahil sa takot sa pagbabanta nitong papatayin ang sino mang pipigil sa kanya.

Sumama ang loob ni Estrosas dahil ayaw umanong i-breastfeed ng kanyang 17 taong gulang na kinakasama ang kanilang tatlong buwang gulang na anak.

“Kagabi pa lang may away mag-asawa na sila, dahil yung nanay ng anak niya ayaw daw talagang mag breastfeed kahit anong pakiusap niya, gawa ng naubusan sila ng gatas at wala pang pambili. Pero bago yan may mga maliliit na away pa before. Kaninang umaga sinundo na ng tatay ang babae at iniuwi sa bahay nila,” pahayag ni Fernandez.

Samantala, tinatayang P35,000-P40,000 ang halaga ng pinsala ng sunog.

Inaantay pa rin ng Taytay Municipal Fire Station kung magsasampa ng kasong arson ang ina ng suspek laban sa kanya.

“Mataas pa kasi ang emosyon ng nanay sa ngayon, mag-uusap pa silang pamilya, dahil ang arson kasi ay habang buhay na pagkabilanggo ‘yan. So, maghihintay lang kami,” dagdag ni Fernandez.

Sa kasalukuyan ay nananatili si Estrosas sa Taytay Municipal Police Station habang inaantay na bumaba ang tama ng alak sa kanya.

