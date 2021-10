Inaresto ng awtoridad ang isang drayber na residente ng El Nido dahil sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 noong October 4 sa Barangay Corong-Corong.

Kinilala itong si Marvin Arenas, 29, na residente din ng naturang barangay. Dinakip siya dahil sa paglabag sa Section 3 ng New Anti-Carnapping Act of 2016 o Republic Act 10883 na may kinalaman sa pagtangay ng sasakyan na pag-aari ng iba sa paraang bayolente, may pagbabanta o intimidation, o paggamit ng dahas.

Inaresto siya ng pinagsamang operatiba ng El Nido MPS, 23rd Marine Company ng Marine Battalion Landing Team-3, at Naval Intelligence and Security Group (NISG) sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Bataculin Jagmis Jr. ng RTC Branch 95 sa Roxas.

May inirekomendang piyansa na P300,000 para sa pansamantalang paglaya ng suspek. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng El Nido MPS.

- Advertisement -

Ayon sa batas, ang sino man na mapapatunayang guilty sa pagsasagawa ng carnapping, ano man ang halaga nito, ay dapat parusahan ng pagkakulong ng hindi bababa sa 20 taon at isang araw, ngunit hindi sosobra sa 30 taon kung hindi naman sa pamamagitan ng dahas, pananakot, o paraang bayolente nakuha nito ang sasakyan.

Kung bayolente ang dahilan, may intimidasyon, at dahas, ang suspek ay maaaring makulong sa loob ng 30 taon at isang araw, ngunit hindi lagpas sa 40 taon. Life imprisonment naman ang parusa kung ang biktima ng carnapping ay napatay o nagahasa.