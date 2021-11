Inaresto ng awtoridad dahil sa kasong child abuse ang isang 32 taong gulang na lalaki kahapon, Nobyembre 28, sa Barangay Alfonso XIII sa bayan ng Quezon.

Ang inaresto ay si Leo Apa Flores, alyas Dodong, residente ng Tabon Resort sa Brgy. Tabon sa Quezon, at itinuturing na Rank No. 4 sa mga wanted sa municipal level.

Ayon sa ulat ng Police Provincial Office (PPO), dinakip ito sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Ramon Chito Mendoza ng Branch 165 ng Regional Trial Court (RTC) sa Brooke’s Point na may petsa na Setyembre 9, 2021, dahil sa diumano ay paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act o Republic Act 7610.

Nasa kustodiya na siya ngayon ng Quezon Municipal Police Station. Walang inilaan na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan ang korte.