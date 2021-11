Isang lalaki ang inaresto ng awtoridad matapos makitaan ng mga baril, bala, at mga ibong itinuturing na endangered species sa kanyang bahay sa Purok Tigbatas, Barangay Quinlogan, bayan ng Quezon, noong araw ng Sabado, Oktubre 30.

Ang suspek ay kinilalang si Edgar P. Sausa, 51 taong gulang, at residente ng nasabing lugar.

Nakuha kay Sausa ang isang caliber 45 pistol (Medallion Armscor with SN:1047048), isang caliber 22 rifle, isang caliber 22 revolver, tatlong pirasong caliber 45 magazine, isang pirasong caliber .22 rifle magazine, 45 piraso live ammunition, dalawang caliber 45 empty shell, 150 piraso ng caliber 22 live ammunition, dalawang pirasong holster, at dalawang sling bag.

Maliban dito ay nakuha rin sa pangangalaga ng suspek ang dalawang kiyaw.

- Advertisement -

Ang isa sa mga baril ng suspek at nakuha pa ng mga taga-CIDG sa ilog. (Photo from CIDG-Palawan)

Ayon sa operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Palawan may nag-report sa kanila na si Sausa ay nagpaputok ng baril.

“May mga impormasyon na nakarating sa CIDG na nagpapaputok nga ito ng baril, kaya noong pinasok namin ang bahay ay may nakuha nga,” pahayag ni P/Maj. Richard Jonh Macachor, hepe ng CIDG-Palawan.

Dagdag ni Macachor, sinabi ng suspek na ang mga baril ay ginagamit nito para sa kanyang seguridad laban sa mga umano ay mga New People’s Army (NPA) at ilang mga magnanakaw sa lugar.

“Protection niya lang daw kasi may mga threat galing sa NPA, at saka may mga magnanakaw na ninanakaw ang mga pananim niya,” ani Macachor.

Ang suspek at ang mga nakumpiskang baril at bala ay nasa kustodiya na ngayon ng CIDG-Palawan, samantalang si Sausa ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act (RA) 10591, o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, at RA 9147 (Wildlife Resources Conservation and Protection Act.)

“Yung RA 9147, kasi may nakuha kaming endangered species, ‘yung kiyaw, na na-iturn over na namin sa PCSD,” ayon pa kay Macachor.