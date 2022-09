- Advertisement by Google -

Saksak sa tiyan ang natamo ng isang lalaki mula sa kanyang nakababatang kapatid dahil sa wala itong maibigay na sigarilyo.

Nangyari ang insidente sa lungsod, kung saan parehong nagtatrabaho ang dalawa bilang construction worker, hating gabi ng Septemberber 16.

Base sa report ng Police Station 2, nangyari ang insidente habang nag-iinuman ang magkapatid na sina Jude Publico Destacamento, 26 taong gulang, at Joven Publico Destacamento, 19 taong gulang, parehong construction worker, at residente ng Sitio Bucana, Brgy. Iwahig bandang 9 ng gabi ng Miyerkules.

Humingi umano ng sigarilyo ang nakababatang si Joven sa kanyang kuya ng sigarilyo ngunit wala itong maibigay. Doon na nagsimula ang diskusyon sa pagitan ng dalawa, hanggang sa pumunta ng kusina ang nakababatang kapatid para kumuha ng kutsilyo at saka sinaksak ang kuya na si Jude sa kanang bahagi ng tiyan.

Agad na naisugod ng mga kasamahan sa trabaho ang biktima habang ang nakababatang kapatid nito ay mabilis na tumakas palayo sa lugar.

Habang isinusulat ang balitang ito ay tinutugis ng mga awtoridad ang suspek.

