Kuryente mula sa main grid ng PALECO, inaasahan na sa Brgy. Rio Tuba

Inaasahang dakong alas sais ng hapon, araw ng Miyerkules (Marso 3), ay dadaloy na ang kuryente sa Barangay Rio Tuba, Bataraza mula sa main grid ng Palawan Electric Cooperative (PALECO) at puputulin na mula sa planta ng Power Source Philippines Incorporated (PSPI).

Ngunit ayon kay Bartolome Mallorca, general manager ng PSPI, gagamitin pa rin ng PALECO ang mga “partially-owned transmission lines” nila.

“May mga partially-owned pa rin na transmission lines ang gagamitin ni PALECO para sa pagpapadaloy na ng kuryente na mula na sa PALECO at kung ito ba ay rerentahan o babayaran, depende po ito sa ipapasa naming letter sa (Energy Regulatory Commission) ERC. Sila naman po ang mag-a-identify nito,” sabi ni Bartolome sa Palawan News noong Marso 2.

Magpapasa sila ng sulat sa ERC tungkol sa pag-gamit ng PALECO ng kanilang mga partially-owned transmission lines upang matukoy o malaman kung ano ang puwede nilang gawin dito.

“Naka-depende naman yan kung ano ang magiging tugon dito ng ERC. Kung ano man ang nakikita ng ERC para dito sa paggamit ng transmission lines na partially-owned ni PSPI ay wala naman pong problema, nag-co-cooperate naman tayo from the very start dahil para ito sa mga kababayan nating nangangailangan ng serbisyo ng kuryente,” idinagdag ni Mallorca.

Ayon pa kay Mallorca, may kaugnayan naman sa official takeover ng PALECO, may mga nakatakda pa silang mga discussion tungkol dito sa mga susunod na araw.

Ngunit ang sigurado lamang dito ay si PALECO na ang magsu-suplay ng kuryente sa buong Rio Tuba kasabay ng pagsasagawa ng back-to-zero ang lahat ng meter reading na mula pa kay PSPI.

“Sa takeover po ng full asset ni PSPI to PALECO, may mga discussion pa kaming gagawin dyan and about po sa MOA dahil nakalagay naman na 30 days tayo sa loob ng MOA from Governor [Jose Alvarez], may provision naman na as long as tapos na si PALECO we can stop na ang pag-energize natin sa planta,” sabi niya.

