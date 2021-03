KUMUSTAHAN: Ugnayan at tulungan ng mga Kabataan sa Palawan

Makikita sa larawan ang mga kabataan na dumalo at nakilahok sa isinagawang Palawan Youth Organization's "Kumustahan" Training Workshop. | Photo by WESCOM

Iba’t ibang organisasyon ng mga kabataan ang dumalo at nakilahok sa isinagawang Palawan Youth Organization’s “Kumustahan” Training Workshop sa Rizal Reef Hall ng Western Command (WESCOM) noong Marso 17, 2021.

Ang Kumustahan ay dinaluhan nang nasa 30 na mga kabataan mula sa 14 na youth organizations na inorganisa ng WESCOM sa pamamagitan ng Assistant Chief of the Unified Command Staff for Civil Miltary Operations, U7, 6th Civil Relations Group at ng Pinag-isang Lakas ng Kabataang Lider ng Palawan or PIGLAS-Palawan.

Ang aktibong paglahok ng mga kabataan ay makikita sa kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na may kaugnayan sa Kumustahan. | Photo by WESCOM

Dumalo at nakibahagi ang mga miyembro at opisyales ng Sangguniang Kabataan o SK mula sa Probinsya at Lungsod ng Puerto Princesa, Philippine Red Cross Youth, Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDAT, mga student leaders mula sa Palawan State University at Western Philippines University, Youth Advocates of Palawan, Roots of Health, Teen Goals at Champion Youth Philippines (CYP).

Layunin ng workshop na magkakilala at magkaroon ng matibay na ugnayan ang iba’t-ibang organisasyon ng kabataan sa Palawan upang matulungan nila ang isa’t isa sa kanilang mga adbokasiya.

Sa pamamagitan ng Kumustahan ay nagkaroon ng pagkakataon ang bawat organisasyon na maipakilala ang kanilang grupo at maibahagi ang kanilang mga nagawa at ginagawang proyekto para sa mga kabataang Palawenyo.

Sa loob ng isang buong araw ay naging aktibo ang mga kabataan sa pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan ng kanilang mga ideya at opinyon sa mga issue na nakakaapekto sa kabataan.

Matapos ito, ang mga partisipanteng kabataan ay hinati sa 4 na grupo kung saan sila ay gumawa ng kani-kanilang mga plano na makakatulong sa paglutas ng mga problema na kanilang naobserbahan at kinakaharap ng mga kabataan sa mga komunidad.

Bagama’t nagmula sa iba’t-ibang organisasyon, naisagawa ang “action planning’ ng maayos at may pagkakaisa dahil na din sa bukas na pakikipagtalastasan at ‘team-building sessions’ na nagpapakita na sila ay nagkakaisa at nabibilang sa iisang sektor- ang sektor ng kabataan.

Ang sektor na karaniwang biktima ng mapanlinlang na rekrutment ng Communist Party of the Philippines-New Peoples Army-National Democratic Front para sa kanilang armadong pakikibaka laban sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga aktibidades na makakagabay sa mga kabataan sa kanilang mga adbokasiya sa komunidad, matutulungan ang mga kabataan upang hindi sila marekrut patungo sa armadong pakikibaka.

Sa pahayag ni Ian Christeeve Balingit ng Philippine Red Cross Youth-Palawan, aniya, napakaimportante na magkaroon ng unity at proper communication sa iba’ibang organisasyon. Kahit iba-iba ang organization, dapat ay magkaisa dahil sa iisang adbokasiya: Ang tulungan ang mga kabataan na pag-asa ng bayan.

Hinimok niya din ang kapwa niya kabataan na ipakita at patunayan na silang mga kabataan ang pag-asa ng bayan, lalo na sa panahon ng pandemya at gawing kapaki-pakinabanag ang bawat oras at minuto na binigay ng Poong Maykapal.