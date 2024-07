Napagkalooban ng ₱300,000 na financial assistance ang bagong tatag na KOOP-BATA sa bayan ng Brooke’s Point ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan kasabay ng paglulunsad nito noong July 30.

Ang opisyal na paglulunsad ay isinagawa sa Brooke’s Point National High School kung saan dumalo si Governor Dennis Socrates at ilan pang mga mataas na opisyal mula sa municipal government ng Brooke’s Point.

Sa mensahe ni Governor Socrates, sinabi niya na ang pagsasakatuparan ng KOOP-BATA ito ay magiging daan upang mas marami pang mga entrepreneur na Palaweño ang matulungan nito upang maging mahusay na mamamayan para sa pagpapalago at pagpapataas pa ng ekononimya ng lalawigan.

“Sana maging daan nga ang KOOP-BATA upang dumami at maging mahusay na mga entrepreneur ang karamihan ng kabataang Palaweño para lalong guminhawa ang ating ekonomiya, ang ating sambayanan,” pahayag niya.

Ipinaliwanag naman ni Provincial Cooperative Development Officer Gina Socrates sa mga estudyante at guro kung ano ang KOOP-BATA sa Palawan Program.

“Ang KOOP-BATA sa Palawan ay bagong programa lamang ng aming tanggapan. It was launched last year only. Ito po yung ikalawang taon namin sa paglulunsad ng programang ito… Nakikita po natin ang talento at kapasidad ng ating mga kabataan. This is our positive stance pagdating sa youth development,” ayon kay Gina Socrates.

Samantala, nagbigay naman ng seguridad ang Brooke’s Point Government Employees Multipurpose Cooperative na magiging tapat ito sa kanilang tungkuling gabayan ang KOOP-BATA Brooke’s Point bilang kanilang Guardian Cooperative.

Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante mula sa Brooke’s Point NHS na miyembro ng KOOP-BATA sa tulong pinansiyal na ibinigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan.

Ayon sa KOOP-BATA, ang natanggap nilang financial assistance ay magsisilbing kapital sa plano nilang negosyo katulad ng Piso Wifi, Printing Services kasama na rin ang pagbebenta ng school supplies.