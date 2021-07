Koleksyon sa buwanang upa ng mga may puwesto sa palengke sa San Vicente pansamantalang ipinagpaliban

SAN VICENTE, Palawan — Nilagdaan na ni Mayor Amy Roa Alvarez ang ordinansa na nagtatakda ng pansamantalang pagpapaliban ng pangongolekta ng buwanang renta sa mga nangungupahan ng puwesto sa public market at food court na naapektuhan ng pandemya at ng pagsasaayos nito, noong araw ng Martes, Hunyo 29.

Nakasaad sa Ordinance No. 16 o ang Temporary Market Rental Holiday Ordinance of 2021 na pansamantalang walang babayarang renta ang mga stall owners, vendors o operators na pansamantalang nagtitinda ng kanilang mga produkto sa temporary public market.

Ayon din sa ordinansa, sa sandaling matapos ang pagsasaayos ng mga pasilidad sa palengke at makabalik ang mga nagtitinda sa kani-kanilang mga pwesto ay kalahati lamang sa orihinal na buwanang renta ang kanilang babayaran habang may kinakaharap na pandemya habang nasa ilalim ng state of public health emergency ang bansa dahil sa COVID-19, maging ang mga nagmamay-ari ng pwesto sa pamilihang bayan na hindi apektado ng pagsasaayos at sa food court na pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan.

Ani Alvarez masaya siyang naihabol kahit paano ng Sangguniang Bayan ang ordinansa na makaka-alwan sa kahirapang pinansiyal na dinaranas ng mga nangungupahang manininda sa palengke at food court kahit na nauna na ang pamahalaang nasyunal sa pagbibigay ng palugit sa mga nangungupahan na napasailalim sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) at Modified ECQ.

May tatlong buwang libre rin sa renta ang lahat ng stall owners, vendors at operators na nago-okupa ng mga pwesto sa palengke at food court noong taong 2020 kung kailan nagsimulang magpatupad ng ECQ. Kung ito ay nabayaran na, ilalagak ang naturang bayad bilang advance payment para sa mga susunod na buwan.

Ngunit sa kabila ng pag-apruba ng nasabing ordinansa, hiniling naman ni Alvarez sa SB na amyendahan ito sa pamamagitan ng pag-atras ng date of effectivity sa January 2021 sa halip ng nasasaad sa ordinansa.

“January pa inirekomenda ng Municipal Inter-Agency Task Force on COVID-19 ang pagpasa ng ordinansang magpapababa ng renta sa public market at food court kaya kung naaksyunan kaagad, ang effectivity sana ng benepisyo sa ilalim ng Ordinansa ay mula January 2021,” paliwanag ni Alvarez.

Hindi naman kasama sa probisyon ng ordinansa ang ang mga bayarin sa kuryente at tubig na ginagamit ng mga nagmamay-ari ng pwesto kung kaya’t minarapat ng alkalde na ipanukala rin ang pagbabawas ng bayarin ng tubig sa buong bayan.

“Kahit ordinaryong mamamayan nakararanas ng kahirapan ngayong may community quarantine at minsan may granular lockdown kaya para magbenepisyo ang lahat, we also proposed the reduction of the water tariff rates for all residents,” dagdag ng alkalde.

Ang ordinansang ito ay tugon ng Pamahalaang Bayan ng San Vicente bilang tulong sa mga maliliit na negosyante na patuloy na nagtataguyod ng kanilang hanapbuhay sa kabila ng nararanasang pandemya.

