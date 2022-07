- Advertisement by Google -

Nanawagan si board member Rafael Ortega Jr. na sa lalong madaling panahon ay masolusyunan ang kawalan ng Indigenous Peoples Mandatory Representative (IPMR) sa ilang barangay at bayan sa lalawigan.

Sa kanyang privilege speech noong nagdaang session ng Sangguniang Palalawigan, inihayag ni Ortega ang suliranin sa kawalan ng IPMR partikular sa bayan ng Aborlan, na ayon sa kanya ay humahadlang sa karapatan ng mga katutubo na marepresenta sa mga Sangguniang Bayan upang maging bahagi ng paggawa ng mga polisiya may kinalaman sa kanila.

Dahil dito, hiniling ni Ortega na ipatawag sa session ng Sangguniang Panlalawigan si Atty. Jansen Jontilla upang alamin ang mga dahilan at agarang mabigyan ng solusyon ang mga problema sa pagtatalaga ng IPMR.

Ayon sa bokal, matapos bumaba sa pwesto si dating Aborlan IPMR Deganong Rosalino Lisag noong 2019, hindi na muling nagkaroon ng representate ang mga katutubo sa munisipyo.

“The indigenous peoples in Aborlan have been deprived of their lawful representation in the policy-making body for more than three years already,” ani Ortega.

Binigyang diin niya na ang pagtatalaga ng representante ng mga katutubo ay dapat hindi nawawala sapagkat ito ay ipinag-uutos ng Repubic Act 8371 o ang Indigenous Peoples Rights Act of 1997.

Maliban dito, nais ding masolusyunan ng sanggunian ang problema sa masicampo o chieftain ng mga katutubong grupo sa lalawigan. Ayon kay Ortega, dalawang indibidwal ang nag-aangkin ng titulo bilang lider ng grupong Tagbanua sa aborlan. Ang hindi maayos na political structure na ito ay nagdudulot na umano ng kalituhan sa mga miyembro ng grupo at isa rin sa nagiging dahilan ng pagka-delay sa pagtatalaga ng IPMR.

“This claim creates so much confusion among members of the Tagbanua tribe community especially so, that one of the requirements [sa pagpili ng IPMR] is the pre and prior informed consent normally issued by the highest leader of the ICC (Indigenous Cultural Communities),” paglilinaw ni Ortega. Sa kanilang naipadalang sulat, inimbitahan ng Sangguniang Panlalawigan ang NCIP sa session upang magpaliwanag at magbigay ng mandato sa lokal na pamahalaan kung paano masusulosyunan ang mga isyung ito. (with reports from Genn Magdayao)