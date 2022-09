- Advertisement by Google -

Inilunsad na ang kauna unahang Balsa-Aralan Floating Tech4ED Center sa rehiyon ng Department of Information and Communications Technology (DICT)-MIMAROPA sa Balabac, Palawan kamakailan.

Naging posible ang gawain sa pamamagitan ng DICT Palawan Provincial Office. Ang Balsa-Aralan ang kauna-unahang floating Tech4ed Center na binuo na naglalayong maabot ang mga liblib at malalayong lugar sa bayan ng Balabac, Palawan.

Bukod sa paglulunsad ng Balsa-Aralan Tech4ED Center, nakipagtuwang ang DICT MIMAROPA sa Department of Education at Lokal na Pamahalaan ng Balabac sa paglulunsad ng Free WiFi for Balsa Aralan.

Ang mga naturang proyekto ay ilan lamang sa mga programa ng naturang ahensya upang mas mailapit ang serbisyo ng kagawaran sa mga mamamayang nasa malalayong lugar. (JJGS/PIA MIMAROPA)

