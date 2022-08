- Advertisement by Google -

Isang katawan ng lalaki ang natagpuan, hapon ng Sabado, sa karagatang sakop ng Tres Marias, Barangay Buenavista sa Puerto Princesa City, ayon sa update mula sa mga awtoridad.

Kinilala ito ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) at Philippine Coast Guard (PCG) na si Nomer Asuque, 42 taong gulang, residente ng Purok Mabuhay, Barangay Caruray. Sinasabi rin na ito ay may sakit na epilepsy.

Namataan ng mangingisda na si Jomar Tesorio ang katawan ni Nomer ngayong araw din ng Sabado, August 13, sa karagatan na sakop ng bisinidad ng Tres Marias sa Buenavista kaya ito narekober. Nilagyan niya ito ng marker upang makita ng rescue authorities.

Matapos makuha ang labi, mismong ang ama ni Nomer na si Efren Insigne Asuque ang nagkumpirma na ito ay ang kanyang nawawalang anak.

Nguit bago pa ang kaganapan ngayong araw, una nang namataan ng isa pang mangingisda na kinilalang si Jose Lopez ang katawan ni Asuque na palutang lutang noong August 11.

Nawala si Nomer noon pang Lunes, August 8, matapos magpaalam sa kanyang tatay na siya ay maliligo lamang sa dagat. Huli siyang nakita sa Sitio Kinabugaan, Brgy. Caruray bandang 4 p.m. ng nasabing araw.

EDITOR’S NOTE: This story has been modified to incorporate some details from an updated report from police and PCG authorities indicating that Nomer Asuque’s body was recovered by rescuers in Barangay Buenavista, not Barangay New Panggangan. The update also included the name of the victim’s father. The story’s title, Katawan ng isang lalaki, natagpuan sa Brgy. New Panggangan, was changed to Katawan ng isang lalaki, natagpuan sa Brgy. Buenavista at 10:11 p.m. on August 8, 2022.

