Isang residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang pinasasampahan ng kasong estafa sa korte ng Office of the Provincial Prosecution of Rizal matapos na hindi umano bayaran ang kanyang naka-transakyon na negosyante ng humigit-kumulang na P30,000 kapalit ng mga in-order na RTW.

Ang suspek na pinasasampahan ng kaso sa nasabing lalawigan ay kinilalang si Mary Mae Quinto (merime_quinto), residente ng Old Buncag, Barangay Mandaragat dito sa Puerto Princesa City, habang ang complainant ay si Shaira Faiza Galera, residente ng Brgy. San Juan, Cainta, Rizal.

Ang rekomendasyon ng provincial prosecution office ng National Prosecution Service ng Department of Justice na may lagda ni administering prosecutor at officer P/Lt. Col . Orlando Carag Jr. ay base sa imbestigasyon ng Cainta Municipal Police Station (MPS).

Screenshot ng waybill form ng complainant bilang patunay na siya ay may padala kay Quinto.

Ayon kay Galera, naka-transaksyon diumano niya sa negosyong ready-to-wear o RTW si Quinto kung saan, hindi nito binayaran ang kanyang mga produkto na nagkakahalaga ng humigit-kumulang P30,000 noong Nobyembre 2020.

Dagdag niya, naging maayos naman ang mga nauna nilang transaksyon kung kaya nagtiwala na siya dito.

Subalit sa huli nilang usapan, matapos niyang maipadala ang mga paninda ay hindi umano nakapagpadala ng pambayad si Quinto sa kanya at sa halip ay iba-ibang alibi na ang natatanggap niya mula dito.

Nakailang beses na rin umano niyang pinadalahan ng demand letter para magbayad si Quinto ngunit walang nangyayari kung kaya nagdesisyon na siyang magsampa ng reklamo sa pulisya. Matapos na magsumite ng sinumpaang salaysay at iba pang kaukulang dokumento ay inihain ng pulisya ang reklamong estafa sa piskalya laban kay Quinto.

“Mga pang-apat na bulk order na niya ito. Yung mga nauna na nasa mga ganoong halaga din, nasa P20,000-25,000 nababayaran niya bago ko napapadala ang mga paninda. Ito lang last sinabi niya na ipadala ko lang muna, kasi malayo daw siya sa city pero ipadadala raw niya within that day,” pahayag ni Galera.

Mga larawan ng listahan nang in-order ni Quinto mula kay Galero, ang kanilang palitan ng mensahe, at ang suspek.

“Mayroon na sinasabi nya na may hinihintay siyang pera na ni-loan niya, may sakit siya, at mayroon pang magbebenta ng mga appliances, hanggang sa napunta na sa pamba-block niya sa akin sa Facebook,” dagdag niya.

Ayon pa kay Galera, maliit lang ang kanyang negosyo na kinakailangan nang pinaiikot na puhunan kaya ang P30,000 ay malaking halaga na para sa kanya.

“Small claims estafa lang ‘yun, nai-file na po ng PNP, and naghihintay na lang po ako na ipatawag kami pareho,” ani Galera.

Pakiusap din niya, bayaran na lang siya ni Quinto dahil alam naman din daw niya ang hirap ngayong pandemic, pero hiling niya na sana ay maging parehas ito sa mga nakaka-transaksiyon niya.

Samantala, maliban kay Galera ay isa pang negosyante mula sa Brgy. Sicsican ang nagreklamo rin na matapos diumano na kumuha sa kanila ng bigas na mahigit P100,000 ang halaga ay hindi rin binayaran ng buo ni Quinto.

“Nagbabayad naman siya paunti-unti, hanggang sa may remaining balance pa siya na P25,000. Tapos lately, nagte-text na ako sa kanya, naniningil ako, pa seen-seen lang siya. Tapos biglang in-unfriend niya na ako,” pahayag ng nagrereklamo.

“Lagi akong naniningil, huling nag-abot siya ng P5,000, December last-last year pa, 2020. Nakikiusap siya, nagmamakaawa siya, pero hanggang ngayon walang update talaga,” dagdag nito.

Sinubukan ng Palawan News na hingiin ang panig ni Quinto, at pinuntahan pa ito sa kanyang bahay, subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag.