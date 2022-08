- Advertisement by Google -

Suportado ng mga local legislators ng munisipyo ng Kalayaan ang ipinanukalang Senate Bill 405 ni Sen. Francis Tolentino, na palakasin ang pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon kay Maurice Albayda, konsehal sa Kalayaan, malaking bagay para sa kanila na patuloy na ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-aari nito sa WPS sa pamamagitan ng panukalang batas na inihain ng nasabing senador.

Pinaplano ni Albayda na magpasa ng kaniyang resolution sa konseho na magpapakita ng pagsuporta ng Kalayaan sa SB 405 ni Tolentino.

“Strongly supporting this, will file a resolution. Nagpapasalamat tayo kay Senador Tolentino sapagkat palagian niyang isinasaalang- alang ang kapakanan ng ating Soberenya,” sabi ni Albayda.

Sa pahayag ni Tolentino, ang kasalukuyang Vice Chairperson on Senate Committee on Foreign relations, dapat aniyang ma-institutionalize ang paghahabol ng bansa sa WPS. Ito ay sa pamamagitan ng formal nomenclature bilang bahagi ng umiiral na batas sa Pilipinas.

“As patriotic citizen, Filipinos should assert their sovereign rights over the country’s Exclusive Economic Zone (EEZ) for the purpose of exploring and exploiting, conserving, and managing its natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and subsoil with the concomitant duty to protect and preserve the marine environment,” ayon kay Tolentino.

Sa Section 2, isinasaad na ang National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) na lumikha at magpalimbag ng chart at mapa ng Pilipinas na naglalaman ng nomenclature na ”West Philippine Sea”, o ang “Kanlurang Dagat ng Pilipinas.”

Ayon pa sa panukala, ang mga departments, subdivisions, agencies, instrumentalities ng Philippine government, pribado man ito, mga organisasyon ay kailangang gamitin at pairalin ang pangalang West Philippine Sea o ang “Kanlurang Dagat ng Pilipinas” sa lahat ng komunikasyon nito.

“During the past decade, the actions of China in establishing control over the region for economic and military purposes intrude upon the sovereign rights of the Philippines over its EEZ. China’s buildings and offshore harbor in Mischief Reef, which are well within our EEZ, required major excavation and destruction of significant coral reef areas,” giit ni Tolentino.

