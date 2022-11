Tumatanggap na ang Provincial Economic Enterprise and Development Office (PEEDO) ng aplikasyon para sa mga nagnanais na makiisa sa Christmas Bazaar na ihahandog December 8 hanggang December 23 na gaganapin sa Capitol Complex bilang bahagi ng Paskuhan sa Kapitolyo 2022.

Ayon sa PEEDO, ang mga interesadong lumahok dito ay kinakailangan na ihanda ang mga kinakailangan na dokumento, tulad ng accomplished and signed application form na may 2×2 picture, pirmadong terms & conditions para sa pakikiisa, information sheet para sa produkto na may kalakip na larawan ng produkto, photocopy ng BIR form 0605, opisyal na resibo o sales invoice, rehistrasyon mula sa FDA, DTI/SEC/CDA, BPLO/mayor’s permit, BIR, application fee na nagkakahaglaga ng Php6,000 (full payment, one-time payment only), at vaccination cards ng dalawang assigned salespersons.

Para sa karagdagang detalye at pagpaparehistro, bumisita lamang sa PEEDO sa gusaling kapitolyo o tumawag kay Josephine Nollan ng PEEDO sa numerong 0966-637-4447.

About Post Author