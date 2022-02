Dalawang malaking proyekto ang pinasinayaan ng Palawan provincial government sa bayan ng Sofronio Española na may kinalaman sa malinis na inuming tubig at pagbibigay ng serbisyong medikal noong Pebrero 18.

Ang mga pinasinayaan ay ang El Salvador Falls Water System (ESFWS) at Sofronio Española District Hospital (SEDH) sa pangunguna nina Governor Jose Alvarez, Vice Governor Victorino Dennis M. Socrates, 1st District Board Member Leoncio Ola, at iba pang opisyales ng pamahalaang panlalawigan at munisipyo tulad nina Mayor Marcito M. Acoy, DOH Palawan chief Dr. Peter G. Curameng, at OIC chief of hospital Dr. Alvin A. Dantes.

Ayon kay Curameng, ang nasabing SEDH ay nasa Infirmary Level at maaari pang itaas sa mga susunod na panahon. Ang pagpapatayo nito ay ginastusan ng P55 milyon mula sa pinagsamang pondo ng Department of Health (DOH) na naglaan ng P12 milyon, P4 milyon mula sa munisipyo, at P39 milyon mula sa Palawan government.

Palawan News file photo

Sa mensahe ni Socrates, tinuran niya na ang dating pangarap lamang na magkaroon ng maayos na ospital at malinis na tubig ay natupad na ng kasalukuyang administrasyon ng pamahalaang panlalawigan.

“Ito ang Golden Age of Infrastracture at ikinagagalak ko na ako’y parte ng administrasyon na ito kasama ang Sangguniang Panlalawigan. Maraming salamat din sa lahat ng mga naging bahagi ng pagkakaroon ng ganitong mga programa,” pahayag ni Socrates.

“Totoo na ang bawat pamilya kung mayroong magkakasakit ay maaaring masadlak sa kahirapan dahil sa matinding gastusin, ngayon nandito na mismo at malapit na sa atin ang health care at malinis na tubig,” dagdag niya.

Lubos naman ang pasasalamat ni Acoy sa dalawang malalaking proyekto na nabuksan sa kaniyang bayan para sa mga mamamayan na nangangailangan ng atensyong gamutan at suplay ng malinis na tubig.

“Salamat gobernador sa proyekto na ito at DOH. Kami sa LGU ay gagawa din ng paraan na makapag-share din ng mga gamot para dito, at sa malinis din na tubig para sa mga kababayan ko,” sabi ni Acoy.

Ang El Salvador Water System Project naman ay magsusuplay ng tubig sa mga residente sa siyam na barangay ng bayan ng Sofronio Española.

Ayon kay Alvarez, ito ang pinaka mahirap na water system na itinayo sa buong lalawigan ng Palawan, ngunit hindi naging imposible dahil kailangan itong magawa para sa mamamayan.

“[Nasa] 80 kilometers pipe ang kailangan na gawin upang makaabot ang suplay ng tubig sa bayan na ito, mahirap but we have to resolve,” pahayag niya.

Hiling ng gobernador na sa pagtatapos ng kanyang termino ay magpatuloy ang mga nasimulang mga proyekto at maingatan ang mga ito para sa kapakanan ng nakakarami.