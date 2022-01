Isang ginang ang inirereklamo ang kapitan ng Barangay Concepcion sa bayan ng Agutaya dahil hinayaan umano nito ang kanyang mga pamangkin na mag-quarantine sa entablado ng kanilang lugar ng ilang araw at danasin ang lamig sa gabi at init sa araw dahil tinanggihan nito ang request nila na pagamitin ang mga ito ng kuwarto.

Sa post sa Facebook ni Marilou Lobo Gigante noong Enero 19, inakusahan nito si kapitan Domingo Abanes ng Brgy. Concepcion ng hindi pagiging patas at may pinapaburan dahil hindi nito pinagbigyan ang request nila para sa mga pamangkin samantalang puwede namang gamitin ang kuwarto.

Enero 12 nag-umpisang mag-quarantine ang kanyang dalawang pamangkin na lalaki, samantalang Enero 13 naman sila nakiusap na kung puwede ay pagamitin ang mga ito ng kuwarto sa mga nalalabing pitong araw ng quarantine. Noong Enero 18 naman nila nalaman na mayroon palang naka-quarantine sa silid at ito ay manugang diumano ni Kgd. Bernard Villela.

Ayon sa kanyang kuwento, maayos na sana ang alibi ni Abanes na ang kuwarto ay “under construction”, ngunit nagamit naman pala ito.

“7 days naka-quarantine ang pamangkin ko sa stage na yan ngayon, 7 days na nagtiis ng lamig sa gabi at nagtiis ng init ng araw tuwing alas tres ng hapon. On the second day pa lang nila pinakiusapan namin ang kapitan ng Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan, na kung pupwede ilipat ang mga pamangkin ko sa kwarto kung saan nakita namin na doon safe sila,” ayon sa kanya.

“Ang alibi ng kapitan, “UNDER CONSTRUCTION” daw ang kwarto na tinutukoy namin. Okay. Nirerespeto namin ang alibi mo, kap. Ang nakakasama lang talaga ng loob ‘yun bang may pinapaburan ka, kap. Bakit? Ngayon ay bukas na ang pinakikiusap naming kwarto at may naka-quarantine. Dahil ba sa manugang ng kagawad ang ilagay sa kwarto na ‘yan kaya priority nyo sila? Talaga bang ganyan ka, kap, sa mga taong nasasakupan mo, may PALAKASAN system? Tao rin naman kami na nakiusap sayo ahh. Naturingan kang tatay ng barangay pero ganyan ka. Tutal tinanggihan mo na rin kami dapat pinanindigan mo na lang ang alibi mo sa amin na wala kang ilalagay sa kwarto na ‘yun,” ayon pa rin sa post ni Gigante.

Sa hiwalay na interview kay Gigante ng Palawan News ngayong Huwebes, Enero 20, ipinahayag nito na masama ang kanilang loob sa hindi patas na pagtrato sa kanila ni Abanes.

Sinabi rin umano sa kanila ng kapitan na ito ay walang kinatatakutan saan man umabot ang kanilang reklamo.

“Yon lng naman po ang ipinaglalaban namin. Bakit noong kami ang nakiusap sa kapitan, ang dami nyang dahilan tapos ngayon, may naka-quarantine na family po ng kagawad dito,” pahayag ni Gigante.

“Kasi ‘di daw po takot si kapitan kung kahit saan pa daw makarating ang sumbong namin,” dagdag niya.

