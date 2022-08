- Advertisement by Google -

Baka mabigyang pansin po itong kalsada namin papunta sa dulo ng parola, marami pong depot malapit sa amin. Iba-ibang kompanya at nagsisilakihang truck kaya nasira ng ganyan ang kalsada na delikado para sa aming mga motorista na nakatira malapit sakanila. Please po, bigyang pansin sana.

Ang kalsadang ito ay tumatawid sa mga barangay ng Masipag at Bagong Silang, pero ang mga depot ay nasasakupan ng Brgy. Maunlad.

Kuha po itong mga litrato last week lang, pero almost 2 or 3 years na ganyan ang kalsada. Palalim na ng palalim ang mga butas. Kahit po truck nila iniiwasan na ang butas. Minsan po nagmamadali ako noong umulan dahil basang basa na ako galing trabaho. Eh, hindi ko po kabisado yung malalalim na parte ng butas sa kalsada — napunuan ng tubig ang butas so akala ko po mababaw lang, pagdaan ko lumubog po ako halos kalahati ng katawan ko lumubog at natumba ako sa tubig.

Delikado po talaga ang mga butas at nakakasira ng shock ng mga sasakyan.

