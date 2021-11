Isinagawa sa lalawigan ng Palawan ang isang Virtual PWD Congress 2021 na may temang “Moving Forward Through Pandemic” na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) nitong Nobyembre 18-19.

Ang nasabing aktibidad ay naglalayong maiparating sa mga persons with disability (PWD) ang pagkalinga, pagpapahalaga at pagkilala ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang mga karapatan bilang may kapansanan.

“Ang Persons with Disability Congress na ating isinagawa ay isang pagpapatunay na ninanais ng Pamahalaang Panlalawigan ang inclusive development bilang pagkilala sa mga karapatan at boses ng ating mga kababayang may kapansansan”, pahayag ni Abigail Ablaña, hepe ng PSWDO, Nobyembre 22.

Ang virtual forum ay nilahukan ng apatnapu’t apat (44) na mga partisipante na kinabibilangan ng PWD Municipal Federation Officers, Municipal PWD/PDAO Focal Persons, at PWD workers mula sa 23 munisipyo sa lalawigan.

Tinalakay din ang ‘Caring for the Physical and Mental Health of Persons with Disabilities during Pandemic’ na ipinaliwanag ni Dr. Sahlee Montevirgen-Sajo, Medical Officer IV ng DOH-MIMAROPA.

Pinag-usapan din ang Evaluation of 2021 Programs and Services for Persons with Disabilities, 2022 Organizational Planning/Presentation of Plans, at training workshop on making ordinances and resolutions.

Sa kasalukuyan ay may kabuuang 931 PWD sa lalawigan ang pinagkakalooban ng allowance o insentibo ng Provincial Government na nagkakahalaga ng P500 kada buwan simula pa noong taong 2019.

Ayon kay Ablaña, ito ay sa pamamagitan ng inisyatibo ni Gobernor Jose Alvarez na tulungan ang mga may kapansanan sa pamamagitan ng pagtatatag ng Provincial Disability Affairs Office (PDAO) sa ilalim ng pangangasiwa ng PSWDO.