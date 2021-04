Kabataan sa Alimanguan, nakatanggap ng serbisyong pang-komunidad mula sa sundalo at pulis

Nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga kabataan ng Purok 4, Barangay Alimanguan sa bayan ng San Vicente sa isinagawang Community Outreach Program ng 33rd Marine Company (33-MC) ng Marine Battalion Landing Team-3 (MBLT-3) at 4th Palawan CAA-I Company, araw ng Biyernes, Abril 23.

Ang nasabing programa ay naisakatuparan sa inisyatibo ng Pharmarich at Sky Drug Store, sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Brgy. Alimanguan.











Mga libreng serbisyo na natanggap ng mga residente ng Brgy Alimanguan, San Vicebte

Kabilang sa libreng serbisyong natanggap ng mga kabataan ang mga libreng gamot, libreng gupit, at feeding program.

“Ang pakikilahok ng 33-MC sa Community Outreach Program ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng MBLT-3 sa mga programa ng ating LGUs ng San Vicente at Brgy. Alimanguhan, katuwang ang ating mga civilian stakeholders at iba pang ahensya sa ilalim ng RCSP (Retooled Community Support Program), tungo sa pagpapatatag ng ating mga pamayanan sa lahat ng panganib kasama na ng pandemya” pahayag ni Lt. Col. Charlie Domingo, commanding officer ng MBLT-3

Samantala, Ang MBLT-3 ay nakilahok din sa dalawang araw na paghahatid ng serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Brgy, Sandoval sa bayan ng Roxas, na pinangunahan ng PNP BISOC Class 08-2020 ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company (PMFC), katuwang ang Department of Health Office at Lokal na Pamahalaan ng Roxas. Ginanap ang nasabing aktibidad nitong ika-22 at ika-23 ng Abril taong kasalukuyan.

“Sa gitna ng pandemya na ating kinakaharap ay matagumpay na naisagawa ang naturang aktibidad. Nakapaghatid tayo ng libreng konsulta, libreng tuli, libreng gupit at food feeding, at nakapagbigay din tayo ng mga libreng gamot sa mga mamamayan ng Brgy. Sandoval, Roxas, kung saan ay maraming nakabenipisyo sa naturang aktibidad kabilang ang mga bata at mga matatanda,” ani Domingo.

“Malaki ang naging pasasalamat ng bawat mamamayan sa ating mga sundalo at pulis sa mga serbisyong kanilang natanggap,” dagdag niya.

Ipinapaabot naman ng MBLT-3 at ng 2nd PMFC ang kanilang taos pusong pasasalamat sa Aborlan Drug House, 31st Batch of Agricultural Science High School (Western Philippines University) at Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporation (AFPSLAI) sa tulong at suporta sa naturang aktibidad.

“Asahan niyo na ang inyong MBLT-3 ay laging katuwang at kaagapay ng bawat komunidad sa lahat ng mga mabubuti at magagandang layunin tungo sa isang matiwasay, mapayapa, progresibo at matatag na pamayanan,” ani Domingo.

