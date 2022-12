Humihingi ng tulong ang pamilya ni Alex Rebano Capangpangan na 12 na araw nang nawawala sa Brgy. Calitang sa bayan ng El Nido.

Si Capangpangan ay may mental health experience at tanging ang ina at mga kapatid na may asawa ang tumitingin-tingin sa kanya at sa isa pa nitong kapatid na may kaparehong kondisyon habang nagtatrabaho ang kanilang ama.

Ayon sa kaanak nito na si Lito Martinez, mahilig sumakay ng mga sasakyan si Capangpangan at huli umano itong namataan sa terminal ng El Nido at sumakay ng RORO bus.

Bago ito mawala noong umaga ng November 27 ay inutusan pa ito ng kanilang tatay na maghatid ng isda at nakauwi pa ng bahay pagkatapos.

“Nakauwi pa siya, tapos pagdating ng bahay, sumisenyas siya sa nanay niya na aalis, Hindi nabantayan na lumabas ng bahay nila. Akala ay nasa paligid lang, at huling nakita na naka kulay puting t-shirt at blue na short sa terminal ng bus at sumakay ng RORO bus saka bumaba ng bayan ng taytay,” kuwento ni Martinez

Nanawagan ang pamilya ni Capangpangan sa sino mang nakakita dito na ipagbigay alam ang kinaroroonan ng kanilang kaanak sa mga numerong 09756546009, 09095691694, at 09357503395. Hanapin lamang si Lito Martinez Jr. para maibigay ang impormasyon.

Naglaan na din ng pabuya ang pamilya ng nawawalang lalaki sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan nito.

