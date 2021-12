Presidential aspirant Ka Leody de Guzman of the Partido Lakas ng Masa recently welcomed the decision by Google to ban political ads from the Philippines on its platforms.

The labor leader also called on COMELEC to ban all commercial political ads. The ban by Google will run from February 8 up to Election Day on May 9.

De Guzman said, “Maluwag nating tinatanggap ang ganitong desisyon ng Google. Nananawagan tayo sa Comelec na ipagbawal ang lahat ng komersyalisadong pulitikal na advertisement. Gawing responsibilidad ng gobyerno ang pagmumulat sa mga botante at sa pagpapaunlad sa kanilang pulitikal na matyuridad. Sinasamantala ng mapeperang mga kandidato ng mga bilyonaryo ang kawalan ng batas laban sa premature campaigning. Nalulunod na sa mga political ad ang TV, social media, at radyo. Mas marami pa sa mga komersyal ng sabon at shampoo”.

He added, “Kailangan ng level playing field. Bigyan ng tsansa ang kwalipikadong lider ng masa na lumaban sa halalan. Alisin ang bentaheng pinansyal ng mga elitistang kandidato. Unahin ang interes ng taumbayan hindi ang personal na ambisyon ng mga tiwaling pulitiko at mga pulitikal na dinastiya. Isulong ang electoral reforms gaya ng pagpapalakas sa party system, pagbabawal sa turncoatism, at pangunguna ng gobyerno sa pagpapakilala sa kandidato at kanilang bitbit na plataporma”.

Ka Leody is running under the banner of “Manggagawa Naman”, which aims to highlight worker-candidates and their platforms to address the everyday problems of the masses.