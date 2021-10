Tututukan ng kandidato sa pagka-presidente na si Leysander “Ley” Ordenes ng pansin ang mga isyu hinggil sa West Philippine Sea (WPS) at ang pandemya na dulot ng COVID-19 kapag siya diumano ang papalarin na maluklok bilang pangulo sa May 2022.

Si Ordenes, na nagsilbi sa Philippine Navy (PN) sa loob ng 21 taon, ay isa sa aabot sa 97 na kakandidato sa pagka-pangulo ng bansa. Nanatili siya ng mahabang taon sa Rwanda at nagtrabaho bilang farmer at healthy and safety officer.

Aniya, sa kanyang naging karanasan sa trabaho sa Rwanda, naging madali sa kanila ang labanan ang pandemya, na hindi kinakailangang maglabas ng malaking halaga ng pera, at ito daw ang nais niya na mangyari sa Pilipinas.

“Yung experience ko ng 21 years in service sa naval forces dito sa Pilipinas, naging daan yon para maging frontliner [ako] doon (Rwanda). Sabi nila sa akin yung aking military background, ‘can you be a safety and health officer, CSR, can you be the corporate social responsibility,’ naging occupational safety and health guide,” pahayag niya.

“Ang mga karanasan ko, hindi lang siya mabisang sandata, but very reliable. Unang-una, wala akong corruption sa katawan ko at utak,” dagdag pahayag ni Ordenes.

Aniya, ang usapin sa West Philippine Sea, COVID-19 sa bansa, lack of social graces, lack of ethics in government service, at kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino ang nais niya na mabago sa Pilipinas kaya siya tumakbo bilang presidente ng bansa.

Si Ordenes ay nabibilang sa PMA Class 1988, naging commanding officer ng Naval Task Unit Kalayaan Island Group, at educator.

Sa kanya pang paliwanag hinggil sa kanyang pagtakbo, talo ang ekonomiya ng bansa kung ito ang pag-uusapan dahil marami ang walang trabaho, maraming nagugutom, mayroong hysteria o paranoia ang mga tao, walang face-to-face classes.

“Kasi hindi nila alam ang kanilang gagawin, kaya kung ayaw nila akong kausapin at makatulong sa kanila as a departmental employee, I need to talk to our people — ‘Hey! We can do this together and this is what we can do’. If leaders don’t listen, then the citizens must; I stepped up and offer… I’ll be serving in my capacity as a soldier, as a naval officer. I served overseas, I served locally in my capacity as a civil servant,” sabi ni Ordenes.