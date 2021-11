Ang buong rehiyon ng MIMAROPA ay makakaranas ng isolated rain showers dulot ng thunderstorms, kasama na ang Palawan, ayon sa weather forecast ng PAGASA, ngayong araw nang Martes, Nobyembre 9.

Apektado naman nang paglakas ng hanging amihan o northeast monsoon ang buong Luzon, samantalang ang shearline kung saan nagsasalubong ito at ang easterlies ay naapektuhan ang silangang bahagi ng Luzon at ganoon din ang silangang bahagi ng Visayas.

Ayon kay PAGASA weather specialist Aldczar Aurelio, kapag apektado ang isang lugar ng shearline, maaasahan ang makapal na ulap dulot ng thunderstorm at mahihina hanggang katamtamang pag-ulan, o minsan ay malakas.

“Wala tayong namo-monitor na low pressure area (LPA) o bagyo sa dagat Pacifico, lalo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR),” pahayag ni Aurelio.

Dahil sa epekto ng shearline at northeast monsoon, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Island. Sa Quezon at sa Bicol Region naman ay makakaranas ng maulap din na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan na may thunderstorm.

Magiging maaliwalas ang kalangitan ng Metro Manila, ganoon din ang ibang lugar, ayon sa kanya.