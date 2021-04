Isang pamilya sa Taytay, tumanggap ng tulong mula sa Adopt-A-House program ng RMFB

Isang pamilyang residente ng Purok Maharlika, Barangay Pamantolon sa bayan ng Taytay ang naging benepisyaryo ng “Yakapin Ang Pangarap Alisin ang Kanya-kanya: Tungo sa Minimithing Pagkakaisa” Adopt a House Program na inilunsad ng 401st B MC Regional Mobile Force Batallion (RMFB) noong Abril 9-12.

Sa ilalim ng nasabing programa, nagtulong-tulong ang mga kawani ng RMFB, mga miyembro ng Community Based Immersion Program “MASIDLASIK Class,” sa pakikipag-ugnayan sa Grand Taytay Eagles Club upang ayusin ang lumang tahanan ng pamilya ni Marieta Alto na napiling benepisaryo. Maliban sa pag-ayos ng kanilang bahay, ang pamilya ay nakatanggap din ng pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, delata, noodles at damit.





Naipatayo ang munting tahanan sa tulong ng mga miyembro ng Community Based Immersion Program “MASIDLASIK Class”.

Layunin din ng nasabing programa na ilapit ang ng serbisyo ng pulisya at mapalakas ang ugnayan sa kumunidad sa pagsugpo ng krimen gaya ng droga at terorismo.

Ayon kay P/Capt. Marvin L Estigoy, nais nilang ipadama sa mga mamamayan lalo na sa mga liblib na lugar ng bayan na may gobyerno na handang tumugon sa kanila kahit pa ngayong may pandemya.

“Para makatulong sa kapwa at mailapit natin ang serbisyo ng gobyerno para sa mga tao at maiparamdam sa kanila na kahit may pandemya handa pa rin tayong tumulong” pahayag ni Estigoy

Ipinaliwanag din niya na ang pagbaba at pakikisama sa kumunidad ay malaking halaga at tulong sa kanilang propesyon bilang lingkod bayan at taga pagtanggol.

“To improve public perception, opinion and attitude towards the PNP, and to restore public trust and confidence in the PNP. At Inspirasyon namin ang isa’t-isa at ang hangarin lang namin ay makatulong sa bawat pamilyang Pilipino” ani Estigoy.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts