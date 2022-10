(TRIGGER WARNING: This story has potentially upsetting content. Readers should exercise caution.)

Duguan ang isang lalaki matapos barilin at makipagbuno sa tatlong holdaper sa Sitio Casikaan, Barangay Bacungan, bandang alas singko ng hapon noong October 22.

Ayon sa biktima na nakilalang si Bronson Lagroza, papunta siya ng farm na kanyang pinagtatrabahuhan dala ang pera na nagkakahalaga ng P45,000 upang swelduhan ang kanilang mga tauhan ng bigla na lamang siyang tinambangan at pinaputukan ng limang beses ng mga hinihinalang holdaper.

“Parating pa lang ako binaril na ako, unang putok dito ako nadaplisan sa tiyan ko, tapos inulitan pa ako dito ako tinamaan sa braso, bumagsak na ako. Limang Putok yun, ang tatlo tumama sa akin tapos ang dalawa dumaplis lang,” pahayag ng biktima.

Dagdag pa nito, matapos siyang paputukan ay biglang umatake ang mga holdaper mula sa masukal na bahagi ng kalsada.

“Pinukpok na ang ulo ko ng bato, nag dumugan kami, kasi nag agawan na kami ng baril at saka ng bag ko. Noong huli nang makuha na nila ang bag ko, ayun na saka na sumirit,” dagdag nito.

Agad namang rumesponde ang mga tauhan PNP sa lugar at agad na isinugod ang biktima sa pagamutan.

Bigo naman ang mga ito na mahabol ang mga suspek.

Ayon sa hepe ng Police Station 2, kanilang tinitingnan ang anggulo ng pagnanakaw na tila nasubaybayan na ang galaw ng biktima.

“Posibleng na pattern na ang galaw niya dahil every second saturday of the month siya nagpapasweldo. Sa ngayon may mga description na kami ng mga suspek, pero di pa namin na identify. may mga follow up operations kaming ginagawa sa ngayon,” ayon kay Maj. Noel Manalo.

