Isang kaso ng COVID-19 naitala sa bayan ng Agutaya

Isang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng bayan ng Agutaya araw ng Linggo, Mayo 2, ayon sa municipal health officer na si Dr. Alena Isobel Yap.

Ang pasyente ay isang 32 taong gulang na lalaki na may travel history mula sa Cavite.

Dumaan ito bayan ng Cuyo noong Abril 19 at nakauwi sa Agutaya noong Abril 24. Agad naman itong dinala sa quarantine facility at makalipas ang dalawang araw ay isinailalim sa antigen test at nagpositibo.

Abril 28 naman siya isinailalim sa RT PCR test at kahapon ay natanggap ng Municipal Health Office ang resulta kung saan siya nga ay nagpositibo.

“Nakapag-contact tracing na rin kami at na-antigen test ra rin yung mga direct contact niya at, so far, negative naman ang mga iyon. Wala naman siyang masyadong contact dahil dinala naman agad sila sa quarantine facility noong pagdating nila sa Agutaya,” pahayag ni Yap.

Ayon pa kay Yap, may nakahanda namang isolation facility at kagamitan ang bayan kung sakaling mag-positibo at may lugar din para sa mga probable at suspect case.

Sa kasalukuyan ang Agutaya ay may isang aktibong kaso ng COVID-19 at isang suspect case na nakatakdang isailalim sa RT PCR Test.

Pinag-iingat naman ng doktor ang mga mamamayan at pinayuhang patuloy na sundin ang pinaiiral na health protocols, lalo na at mahirap para sa kanila na makarating agad sa mga pagamutan dahil sila ay nasa islang bayan na may kalayuan.

