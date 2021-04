Isang bagong kaso ng COVID-19 naitala sa San Vicente

SAN VICENTE, Palawan — Muling nakapagtala ng isang bagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng San Vicente, ayon sa Rural Health Unit (RHU) nitong Huwebes, Abril 22.

Sa post ng San Vicente RHU sa Facebook, sinabi nitong ang bagong kaso na itinuturing na imported case ay isang 51 taong gulang na lalaking residente ng Barangay New Agutaya. Siya ay may travel history sa Lungsod ng Puerto Princesa at kinakitaan ng sintomas gaya ng ubo at lagnat.

“Dumating siya dito noong April 19 sakay ng shuttle van. Kinabukasan ay sinailalim sa antigen test at nag-positibo. The same day ay kinunan ng specimen for RT-PCR and immediately dinala sa isolation facility, at agad ding nagsagawa ng contact tracing,” pahayag ni Dra. Mercy Grace Pablico, municipal health officer ng bayan.

Muli namang nagpaala-ala ang RHU patungkol sa pagsunod sa health and safety protocols para sa kaligtasan ng lahat. “Please lang sumunod po tayo! Hindi ito panahon para mamasyal at pumunta kung saan saan! Alam naman nating posibleng may local transmission. Mahirap i-contain ang virus kung labas tayo nang labas. Huwag na natin antayin na mag-collapse ang health system ng San Vicente,” panawagan ni Pablico.

