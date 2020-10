Isa sa Top 10 drug personalities ng PNP at PDEA, arestado sa Puerto Princesa City

Hindi na nakapalag pa ang isang lalaking residente ng Barangay Model na nabibilang sa Top 10 drug personalities na wanted ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Palawan nang arestuhin ito matapos ang ikinasang buy-bust operation, Biyernes ng hapon sa naturan rin na barangay.

Ang suspek na hinuli mismo sa kanyang bahay bandang alas tres ng hapon noong October 23 sa Palanca Road sa Brgy. Model ay kinilalang si Joel Matillano, 49.

Ayon kay City Police Station 1 P/Lt. Ray Aron Elona, si Matillano ay kalalaya lang noong nakaraang taon matapos makulong noong 2014 dahil sa kaparehong kaso.

“Yong suspek natin, nakalaya siya 2019, same case. After ng paglabas niya na-monitor natin at ng PDEA na gumagawa nanaman ng kalokohan,” pahayag ni Elona.

Sa interview naman ng Palawan News kay PDEA provincial director Christopher Torres, sinabi nito na si Matillano ay “high-value target” (HVT) at “high-value individual” (HVI) sa listahan nila at ng Philippine National Police (PNP).

Kabilang din ito sa Top 10 wanted drug personalities nila na na-identify dahil series of intelligence workshop na kanilang isinagawa.

“Kasi kami may sariling target list, tapos ang PNP may sarili din listahan ng high-value individual (HVI). Mga last two months ago nagkaroon ng collaboration ang PDEA at PNP, tapos nag-come up kami ng Top 10 sa buong Palawan at Puerto Princesa, at kasama siya (Matillano) ngayon sa Top 10 ng both PNP at PDEA na target lists natin,” pahayag ni Torres.

Nabili kay Matillano ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu, isang libong piso na ginamit bilang marked money, at isa pang sachet na nakuha dito.

Sa kabila ng pagtanggi ng suspek at maging ng pamilya nito, sinabi ni Elona na sa korte na lang ito magpaliwanag.

“Ang masasabi na lang natin sa kanila ay sa korte na lang sila magpaliwanag. Tayo naman hindi mag-aaksaya [ng panahon] na trabahuin ito. Nagta-trabaho lang tayo,” dagdag ni Elona

Sa kasalukuyan ay mananatili si Matillano sa pangangalaga ng City Police Station 1 para sa isasagawang imbestigasyon, habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya.