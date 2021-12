Natagpuan ng mga residente ng Barangay Cocoro sa bayan ng Magsaysay sa Palawan ngayong Martes nang umaga, Disyembre 7, si Rolito Casidsid, ang isa sa apat na pasahero ng bangkang “Honey” na iniulat na nawawala matapos maglayag mula sa Boracay noong Disyembre 4 patungo sana sa Looc, Romblon.

Ayon sa residente ng Cocoro na si Geraldine Gilbuena, nakita ng kanyang pinsan ang bangka na sakay si Casidsid na palutang-lutang sa karagatan malapit sa kanilang lugar. Hinahampas ito ng malalaking alon kaya nagtulungan na ang mga opisyales ng barangay at mga residente para hilain ito papasok ng bukana at mailigtas si Casidsid.

Hindi pa makausap si Casidsid na pansamantalang nasa pangangalaga ng kanilang barangay at nakikituloy sa bahay ng isang barangay tanod, ayon kay Gilbuena.

Ang nakadilaw sa larawan na ito ay nasagip sa Barangay Cocoro, Magsaysay, Palawan. Ang tatlo pa ay patuloy na hinahanap sa lalawigan ng Palawan ng Philippine Coast Guard.

“Ngayon hindi pa siya makausap ng maayos — ang sabi lang niya, itinali niya daw ang bangka pero wala naman. Hindi pa makausap, mahinang-mahina siya. Wala pa namin nadadala sa ospital kasi ang lakas-lakas ng alon dito ngayon. Yong mga gamit, yong mga ID ng mga kasama niya, pinost na ng anak ko para matulungan na mahanap siya. Siya lang ang nakita,” pahayag ni Gilbuena sa Palawan News, umaga ng Martes.

“Yong nakakausap pa siya ng konti, ang sabi niya daw, namatay na ang mga kasama niya. May isa daw na andoon pa, noong malapit na sila, nahulog din daw pag ano ng alon kasi nga malakas. Malalaki yong alon,” dagdag pahayag niya.

BASAHIN ANG KAUGNAY NA BALITA: Kaanak ng 4 na nawawalang pasahero ng bangka mula Boracay, humihingi ng tulong sa mga Palawenyo

Ang mga nawawala pa ay sina Jon Guyo, Juden Matore, at Mary Jane Cezar, na umalis noong Sabado (Disyembre 4) ng bandang 6-7 a.m. sa Boracay kung saan sila nagtratrabaho, at pauwi sana sa Looc, Romblon kung saan sila ay makikiramay sa kamag-anak na namatay, ayon kay Patrick Fernando na nakipag-ugnayan sa Palawan News para sila mahanap.

Sa pahayag ni Fernando, ang huling update na mayroon sila ay GPS tracking mula sa cellphone ng isa sa apat na nawawala na nagsasabing ang signal ay nagmumula sa munisipyo ng Kalayaan sa West Philippine Sea (WPS).

Ngunit ayon sa kuwento ni Gilbuena, napadpad ang bangkang Honey sa Cocoro at suwerteng nakita ng mga tao kaya natulungan na mailigtas si Casidsid.

“Yong bangka niya, puno na ng tubig, siya naman naka-upo na lang. Nakalutang na lang ang konting bahagi ng bangka. Kami at mga barangay officials at midwife ang nag-aalaga sa kanya, first kagawad ang tatay ko kasi din dito,” pahayag ni Gilbuena.

“May tinawagan na nga ako doon sa ID ni Mary Jane Cezar, dalawa kasi ang number at sa kanya siguro yon — nakausap ko na po kanina kasi tinawagan ko,” dagdag niya.

Aniya, sisikapin nila na maaalagaan ito ng mabuti hanggang sa madala nila sa ospital kapag humupa na ang malakas na alon para sila makatawid.

Kinumpirma din ni Cpt. Angel Viliran, commander ng Coast Guard District Palawan (CGDPal), na na-rescue si Casidsid base sa ulat ng Coast Guard Station (CGS) sa Cuyo.

Ongoing na ang kanilang search and rescue para mahanap pa ang ibang nawawala.

“SAR operations is ongoing now as only one survivor was found and the three other persons are still missing. More than five pala sila. I’m still waiting for the official report,” pahayag ni Viliran.

“We suspect na overloaded sila at hindi nagpaalam properly sa Coast Guard. Otherwise, hindi sila papayagan maglayag because it’s really unsafe considering the prevailing sea condition,” dagdag pa niya.

Patuloy na umaasa ang mga pamilya ng mga nawawala na sila ay matatagpuan.