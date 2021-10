Isa pang suspek sa paglabag sa anti-carnapping law ang una nang inaresto sa bayan ng El Nido noong huling linggo ng Setyembre, bago pa nadakip noong Oktubre 4 ang isa pang suspek na si Marvin Arenas.

Ang inaresto na suspek ay kinilalang si John Paul Pioquinto, ayon sa source ng Palawan News. Si Pioquinto at si Arenas ay iniharap ng reklamo na carnapping ng may-ari ng isang Toyoto pick-up truck matapos diumanong tangayin ang sasakyan at hindi isauli dahil nasangkot ito sa aksidente sa Sitio Bobolongan sa Barangay Corong-Corong sa natura din na bayan.

Silang dalawa ay inaresto sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Bataculin Jagmis Jr. ng Branch 95 ng Regional Trial Court ng Roxas, Palawan, sa kasong paglabag sa Republic Act 10833 o ang Anti-Carnapping Act of 2016 at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P300,000.

Ayon sa may-ari ng sasakyan na tumangging magpabanggit ng kanyang pangalan, ang sasakyan na sangkot sa carnapping ay siyang minaneho ni Pioquinto noong gabi ng Enero 27 kung saan dalawa ang naitala diumano na patay, habang ang ilan ay kritikal.

“Dapat po kasi after mahatid kami noong driver namin na si Marvin (Arenas), inutusan na siyang i-park na kaagad yong sasakyan. Pero ang ginawa niya ginamit niya yong sasakyan without permission namin at pina-drive kay John Paul. Si John Paul din po talaga ang nag-insist na siya ang mag-drive at nagpasakay sila ng mga minors para mag-joyride kung saan,” pahayag ng may-ari.

“Sa sobrang bilis po ng patakbo, nadisgrasya sila sa kurbada at may mga namatay na bata at heavily injured. Kami yong nag-compensate sa family ng mga victims wala rin pong tinulong sila Pioquinto at Arenas. Wala na nga rin po kaming ibang demand kundi i-compensate lang nila mga na-damage nila sa amin pero nagmamatigas pa sila at gumagawa pa sila ng alibis para ma-dismiss yong kaso,” dagdag na pahayag ng may-ari ng sasakyan.

Sa ngayon ay nanatili si Arenas sa El Nido Municipal Police Station (MPS), habang nauna nang nakapagpiyansa si Pioquinto.