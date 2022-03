Ipinagdiwang ang International Women’s Day sa Quezon, Palawan sa pamamagitan ng mangrove propagules and seedlings re-planting nitong Marso 7, 2022 na may temang ‘Women and Men of Quezon Plant Mangroves: #BreakTheBias’.

Ang gawaing ito ay sa pangunguna ng Cherish Fisherfolks Association ng Barangay Isugod katuwang ang Pamahalaang Lokal ng Quezon at ang Safe Water Program ng USAID.

Ayon kay Municipal Environment and Natural Resources Officer Esperanza B. Caabay, nasa 5,000 mangrove propagules at seedlings ang naitanim sa halos isang ektaryang mangrove area sa Sitio Balintang ng nasabing barangay.

Ani Caabay, isa sa adhikain ng pamahalaang lokal ng Quezon sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) ay ang mapangalagaan ang mga bakawan na siyang nagsisilbing tirahan ng mga yamang dagat na siya ring pinagkukunan ng pangkabuhayan at pagkain ng mga mangigisda tulad ng Cherish Fisherfolks Association.

Malaki rin ang tulong nito sa panahon ng kalamidad dahil nagiging pananggalang din ito kapag nagkaroon ng tulad ng ‘storm surge,’ dagdag pa ni Caabay.

Nasa 200 indibidual ang nakiisa sa nasabing aktibida na binubuo ng mga samahan ng kababaihan, mga empleyado ng pamahalaang lokal ng Quezon, mga miyembro ng ECLOF mula sa bayan ng Rizal at maging sa Quezon at iba pang sektor sa nasabing bayan.

Namahagi naman ng advocacy t-shirts ang Safe Water Program ng USAID sa mga nakiisa sa pagtatanim ng bakawan. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)