SAN VICENTE, Palawan — Bumuo ng grievance committee ang Incident Command System (ICS) ng bayang ito noong araw ng Martes, Enero 11, upang pagtuunan ng pansin ang mga reklamong ipinaaabot ng mga residente na may kinalaman sa relief operations.

Ayon kay Rustico Dangue, Municipal Local Government Operations Officer, ang grievance committee ay magsasagawa ng imbestigasyon tungkol sa mga hinaing ng mga mamamayan at magrerekomenda ng kaukulang aksyon sa mga kinauukulan kung kinakailangan.

Pangunahing tungkulin ng komite na mangalap ng impormasyon hinggil sa mga ipinaaabot na reklamo at magpaabot ng rekomendasyon sa alkalde at sa investigative authority. Maaaring magresulta ang reklamo sa pagsampa ng administrative, criminal o civil charges laban sa inerereklamong opisyal o empleyado ng pamahalaan o iba pang personalidad.

“Ang grievance committee ang tatanggap ng anumang puna, hinaing sa serbisyong ginagawa ng pamahalaang lokal ng San Vicente sa ilalim ng ICS Odette operation, at kung kinakailangan ay dadalhin nito ang mga reklamo ng anomalya o pagkakamaling sadya sa forum na may kapangyarihang maghusga at magdisiplina,” pahayag ni Dangue.

“Ang committee ay sort of fact finding committee lamang na may kakayanang mag-imbestiga at magrekomenda ng nararapat na aksyon sa mga kinauukulan. Walang authority to discipline but may authority to recommend, to cause the necessary sanctions by means of investigation and thereafter ay madisiplina ito kung kinakailangan,” dagdag niya.

“Magsisilbing daan ito ng mga reklamo hinggil sa relief operations at iba pang serbisyo ng ICS para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Kahit hindi nilagdaang isyu ay tatanggapin nito para makatulong na maresolba,” paliwanag pa niya.

Dagdag pa rito, magtatalaga ng grievance desk sa bawat barangay sa tuwing magsasagawa ng relief operations at hinihikayat ang lahat ng mamamayan na ilabas ang kanilang mga kaisipan, hinaing, at iba pang saloobin sa ginagawang serbisyo ng ICS Odette.

Ito ay inorganisa rin bilang bahagi ng monitoring alert function ng ICS sa ilalim ng minimum critical preparation o Charlie Alert, base na rin sa Operation Listo, isang disaster preparedness manual na naglalaman ng mga pamantayang gawain bago, kasalukuyan at pagkatapos ng kalamidad.

Binuo ang komite bunsod ng mga hinaing na natatanggap mula sa mga residenteng apektado at ibang benepisyaryo dahil na rin sa hindi maayos na implementasyon ng grievance system ng mga ahensyang nagsasagawa ng relief operations.

Sa naturang komite ipaaabot ng mga residente ang kanilang mga hinaing, reklamo o maging positibong tugon sa isinasagawang relief operations ng lokal na pamahalaan tulad ng pagbibigay ng emergency shelter assistance (ESA), pamamahagi ng food packs at iba pa.

“Ang grievance ay pwedeng statement of request for assistance, reklamo about sa observation nila na mayroong diperensya o anomalies [na nangyayari]. Ang patutuunan naman ng mga grievances, it may either be na reklamo against an official o ‘yung mga na-involve sa distribution,” paliwanag ni Dangue.

Maglalagay rin ng grievance box kung saan maaaring ilagay ang nakasulat na reklamo ng mga residenteng nais protektahan ang kanilang pagkakakilanlan.

Itatakda ang pagsasagawa ng briefing para sa mga itatalagang barangay desk ng mga Punong Barangay.

Samantala marami namang residente ang natuwa at naglabas ng iba’t-ibang reaksyon dito.

“Saludo kami sa inyong agarang actions. Ito ay magandang halimbawa para maipakita sa sambayanan na pantay ang batas, pantay ang pagtutulungan, walang pinipili may kaya o wala. Simula pa nong pandemic hangang sa disaster problema pa rin ang pamamahagi ng ayuda,” pahayag ni Jerry Lazana

”Wala naman sanang reklamo/hinaing kung maayos ang proseso. Ang iba kasi paulit-ulit nang nakakatanggap, samantalang andami pang naghihintay ng ayuda para maipaayos ang mga nasirang bahay, na until now di pa nabibigyan,” himutok naman ni Ry Je.