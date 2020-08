Illegal settlers sa Culion, wala pang paglilipatan

Hindi pa nakakahanap ang mga opisyal ng Barangay Osmeña sa bayan ng Culion ng lugar para maging relocation ng mga illegal settlers sa Sityo Pilapil na nagtayo ng kanilang mga kabahayan sa mismong mangrove area na sakop ng marine zone na mahigpit na ipinagbabawal ng batas.

Nasa humigit kumulang 200 square meters na ang occupied ngayon ng mga settlers na pinagtatayuan ng kanilang mga bahay, ayon sa barangay council ng Osmeña.

Sa panayam ng Palawan News kay barangay kagawad Francis Aromin, sinabi nito na matagal nang kinausap ng barangay ang mga nagtayo ng kanilang bahay sa nasabing lugar, ngunit hindi nakikinig ang mga ito sa kanila.

Isa sa mga dahilan ng mga ito ay wala silang lugar na malilipatan kaya naghanap din ang barangay ng relocation area, pero hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikita. Ang mga ito ay mga iilang residente din sa ibang isla ng Culion at dito nagtayo ng kanilang mga bahay.

Ayon kay Aromin noong nakalipas na taong 2019 ay nasa 20 kabahayan lamang ang mga nagtayo ng kanilang bahay dito pero ngayon umabot na sa mahigit singkwenta na ang nagtirik ng kanilang mga kabahayan.

“Sa arrangement namin dyan last year, hindi kami nabahala kasi ilan lang naman sila pero noong January ay may mga nagtayo na naman ng kanilang bahay sa mga tabi din ng kanilang mga kaanak at ngayon may mga report na may mga bakhaw na pinuputol syempre pag magtatayo sila ng bahay ay puputulin talaga ang bakaw,” sabi ni Aromin.

Isa pa sa problema ng barangay ang pagkakaroon ng mga pamumutol ng bakaw ng mga nakatira dito na mahigpit na ipinagbabawal ng batas.

Ikinabahala nila na baka lumala ang sitwasyon at makalbo ang mangrove area sa Pilapil.

“Ang problema namin ngayon ay may mga pinuputol na bakhaw sa lugar na ito kaya nababahala kami na baka lumala ang sitwasyon”,sabi ni Aromin.

Sinisikap ng Barangay Osmeña na sa lalong madaling panahon ay makahanap sila ng relocation site upang mapaalis ang mga ito at mailipat sila sa tulong ng local government ng Culion.

“Hindi naman natin mapapaalis agad ito ngayon kasi nasa panahon tayo ng pandemya ngayon at nagbibigay din tayo ng konsiderasyon sa kanila pero ang barangay natin naghahanap ng site para sa kanila,” dagdag ni Aromin.

