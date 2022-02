The city government of Iligan in northern Mindanao has donated P1 million to the provincial government’s recovery efforts in Palawan following Typhoon Odette.

Councilor Jesse Ray Balanay of Iligan City was received on February 3 at the Capitol by Ceasar Sammy Magbanua chief of staff of the Provincial Governor’s Office (PGO), and Provincial Treasurer Elino Mondragon, to whom the cheque for the amount was personally handed.

A press statement issued February 4 by the Provincial Information Office (PIO) claimed that the donation was part of Iligan City’s calamity fund.

Provincial Treasurer Elino Mondragon (right) accepts the P1 million donation of Iligan City from Councilor Jesse Ray Balanay on February 3, 2022. (Photo by Vivian Musngi/PGO)

“Ang ordinansa kaugnay ng isang milyong pisong donasyon sa Palawan at iba pang lugar na sinalanta ng bagyong Odette ay inaprubahan ng lokal na pamahalaan ng Iligan City sa ilalim ng isang resolusyon na naglalayong tulungan ang mga lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyo at upang masuklian din nila ng kabutihan ang mga lungsod at probinsya na tumulong sa kanilang lungsod gaya nang masalanta ito ng bagyong Sendong noong taong 2011. Ang halagang donasyon ay bahagi ng limang porsyento ng calamity fund ng Iligan City,” the provincial government’s information office stated.

Mondragon, meanwhile, said in the statement that the province, through Governor Jose Alvarez, expressed gratitude to Iligan City for donating to the recovery efforts.

He stated that the province acknowledged the donation by issuing a receipt allowing it to be deposited and accounted for.

“Alam naman natin na kahit gaano kalaki ang ating pondo para sa mga nasalanta ay hindi rin talaga sapat, tulad nitong bagyong Odette, malaki ang ating pangangailangan sa pagbibigay natin sa mga nasalanta dahil bilyon ang naging damage,” Mondragon said.